УПЦ МП звернулася в ООН, ЄС й ОБСЄ через "порушення" прав людини в Україні

Єпископ поскаржився, що за українським законодавством УПЦ МП має перейменуватися, що нібито є втручанням у внутрішні справи церкви

Єпископ Баришівський Української православної церкви Московського патріархату Віктор (Коцаба) звернувся до офіціних представників Організації Об'єднаних Націй, Європейського союзу та ОБСЄ через нібито факти масових порушень прав людини в Україні та "реальну загрозу" ескалації релігійних конфліктів.

"Наша Церква є найбільшою конфесією України, яка налічує понад 12 тисяч громад. Ці храми і монастирі відвідують мільйони громадян України, які люблять свою країну і свій народ, невпинно моляться про припинення війни та встановлення миру на своїй Батьківщині", - йдеться у заяві єпископа, повідомляє прес-служба УПЦ МП.

За його словами, православних віруючих нібито б’ють, а священнослужителів УПЦ МП примушують переходити в нову українську церкву.

Зазначається, що до своєї заяви представник Московського патріархату додав "шокуючі кадри побиття віруючих і захоплення храмів".

Також єпископ поскаржився, що за українським законодавством УПЦ МП має перейменуватися, що нібито є втручанням у внутрішні справи церкви.

"Ми ніколи не заперечували наш духовний зв’язок з Руською Православною Церквою, від якої Українська Православна Церква отримала незалежність у всіх адміністративно-управлінських та фінансово-господарських питаннях відповідно до Томосу про незалежність і самостійність, дарованого нашій Церкві ще в 1990 році", - сказав Віктор, додавши, що вже 29 років адміністративний центр управління УПЦ МП знаходиться у Києві.

Єпископ назвав необгрунтованими звинувачення у "зв’язках з Москвою", "сепаратизмі" та "пропаганді руського міра".

Представник УПЦ МП попросив офіційних представників ООН, ЄС та ОБСЄ вплинути на події в Україні та закликав міжнародних журналістів, правозахисників та чиновників приїхати в Україну і "побачити на власні очі все, що відбувається".

Нагадаємо, що голова СБУ Василь Грицак заявив, що спецслужби Росії вчиняють напади на храми і залякують священиків УПЦ МП з метою дестабілізації ситуації в Україні напередодні виборів.