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Уряд оголосив конкурс на посаду голови Держлікслужби

Документи претендентів приймають до 12:00 14 лютого
Кабінет Міністрів оголосив конкурс на посаду голови Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками.
Уряд оголосив конкурс на посаду голови Держлікслужби Фото: diklz.gov.ua

Кабмін також затвердив умови проведення конкурсу. Документи претендентів приймають до 12:00 14 лютого. Конкурс розпочнеться о 10:00 19 лютого по вул. Прорізній, 15 у Києві,  йдеться в розпорядженні №33 від 30 січня.

Нагадаємо, торік Кабмін звільнив голову Держлікслужби Наталю Гудзь, яка протизаконно забороняла вакцини проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії та правця. У МОЗ звинуватили Гудзь та її першого заступника Владислава Цілину в підриві довіри до вакцин. Цілина звільнення уникнув, але отримав догану.

Гудзь керувала Держлікслужбою з листопада 2016 року.

Раніше, Національна служба здоров'я встановила на 2019 рік базові тарифи на оплату послуг первинної медичної допомоги. Відповідну постанову було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

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31 01 2019 14:53
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