Уряд оголосив конкурс на посаду голови Держлікслужби
Кабмін також затвердив умови проведення конкурсу. Документи претендентів приймають до 12:00 14 лютого. Конкурс розпочнеться о 10:00 19 лютого по вул. Прорізній, 15 у Києві, йдеться в розпорядженні №33 від 30 січня.
Нагадаємо, торік Кабмін звільнив голову Держлікслужби Наталю Гудзь, яка протизаконно забороняла вакцини проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії та правця. У МОЗ звинуватили Гудзь та її першого заступника Владислава Цілину в підриві довіри до вакцин. Цілина звільнення уникнув, але отримав догану.
Гудзь керувала Держлікслужбою з листопада 2016 року.
Раніше, Національна служба здоров'я встановила на 2019 рік базові тарифи на оплату послуг первинної медичної допомоги. Відповідну постанову було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.
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