Уряд оголосив конкурс на посаду голови Держлікслужби

Кабінет Міністрів оголосив конкурс на посаду голови Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками.

Кабмін також затвердив умови проведення конкурсу. Документи претендентів приймають до 12:00 14 лютого. Конкурс розпочнеться о 10:00 19 лютого по вул. Прорізній, 15 у Києві, йдеться в розпорядженні №33 від 30 січня.

Нагадаємо, торік Кабмін звільнив голову Держлікслужби Наталю Гудзь, яка протизаконно забороняла вакцини проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії та правця. У МОЗ звинуватили Гудзь та її першого заступника Владислава Цілину в підриві довіри до вакцин. Цілина звільнення уникнув, але отримав догану.

Гудзь керувала Держлікслужбою з листопада 2016 року.

Раніше, Національна служба здоров'я встановила на 2019 рік базові тарифи на оплату послуг первинної медичної допомоги. Відповідну постанову було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.