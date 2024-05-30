Уряд Словенії ухвалив офіційне рішення про визнання Палестинської держави

З нагоди ухваленого рішення словенський уряд символічно підняв на будівлі прапор Палестини.

Уряд Словенії офіційно підтримав визнання Палестинської держави. Рішення набуде чинності після схвалення парламентом.

Про це оголосив премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб, передає інформагентство STA.

За його словами, визнання Палестинської держави ґрунтуватиметься на кордонах 1967 року або на кордонах, які будуть узгоджені між сторонами в майбутній мирній угоді.

Він також запевнив, що рішення не спрямоване проти когось – зокрема Ізраїлю, – а є закликом до миру, й висловив сподівання, що інші країни наслідуватимуть приклад Словенії.

З нагоди ухваленого рішення словенський уряд символічно підняв на будівлі прапор Палестини.

Нагадаємо, Іспанія, Ірландія і Норвегія оголосили у минулу середу, що визнають Палестинську державу 28 травня. Мальта також зазначила останніми тижнями, що планує визнати Палестину.