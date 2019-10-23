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Уряд затвердив макроекономічний прогноз на 2020 рік: долар коштуватиме 27 грн

"Середній курс на 2020 рік, який ми закладаємо у консервативному прогнозі 27 гривень за долар. В оптимістичному, якщо економіка буде швидше зростати, то ми закладаємо курс 24,8 гривні за долар", - заявив Гончарук
Кабінет міністрів України затвердив макроекономічний прогноз на 2020 рік, у якому заклав курс долара на рівні 27 гривень.
Уряд затвердив макроекономічний прогноз на 2020 рік: долар коштуватиме 27 грн Фото: з вільних джерел

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час прес-брифінгу за підсумками засідання уряду 23 жовтня, повідомляє "Громадське".

"Середній курс на 2020 рік, який ми закладаємо у консервативному прогнозі 27 гривень за долар. В оптимістичному, якщо економіка буде швидше зростати, то ми закладаємо курс 24,8 гривні за долар", - заявив Гончарук.

Зазначається, що уряд візьме за основу консервативний прогноз розвитку економіки. За даними цього прогнозу перебудують проєкт бюджету на 2020 рік до другого читання у Раді. Консервативний прогноз передбачає зростання економіки у 2020 році на 3,7%.

Водночас Гончарук повідомив, що економіка України може зростати набагато швидше, якщо будуть реальні результати у боротьбі з корупцією. Тоді може реалізуватися оптимістичний прогноз економічного зростання на 4,8% за 2020 рік та падіння курсу валют до 24,8 гривні за долар.

Зазначимо, що уряд розраховує 2 сценарії розвитку економіки України. За оптимістичним, у 2020 році ВВП України має зрости на 4,8%.

Зазначимо, що внесений на розгляд парламенту бюджет на 2020 рік побудований на основі макроекономічного прогнозу Міністерства економіки, який склали весною 2019 року, ще до зміни уряду. Зокрема, у цьому пронозі закладено курс долара на рівні 28,2 гривні за долар, в той час як наразі курс валют є набагато нижчим. Також в старому прогнозі не розраховано результатів від реформ, які уряд має намір провести в Україні найближчим часом, зокрема земельної реформи.

Нагадаємо, що уряд та експерти прогнозують у 2020 році долар по 27,3 грн.

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23 10 2019 16:37
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