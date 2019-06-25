Усім полоненим морякам висунуть обвинувачення до дев'ятого липня

Російське слідство до 9 липня висуне обвинувачення в остаточній редакції всім українським морякам, захопленим у листопаді в районі Керченської протоки

Наголошується, що після цього захист і військовополонені моряки перейдуть до стадії ознайомлення з матеріалами справи.

"Слідчі дії розписані до 9 липня. Поки що встигли висунути (обвинувачення - ред.) трьом: Євгену Семидоцькому, Богдану Небилиці і Юрію Будзилу", - сказав адвокат у справі полонених моряків Микола Полозов, йдеться у "Крим.Реалії".

Нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявляють, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Нагадаємо, Україна має намір найближчим часом почати нову хвилю тиску на Росію для звільнення моряків, які потрапили в російський полон наприкінці листопада 2018 року.

Раніше, 25 листопада 2018 року російські силовики захопили три українські військові кораблі в нейтральних водах Чорного моря. Екіпаж двох катерів і буксира (24 людини) доправили до Сімферополя, де підконтрольний Росії суд заарештував усіх українців. Наступного дня моряків перевезли до Москви, де вони й перебувають досі.

25 травня Міжнародний трибунал з морського права ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити всіх українських моряків, які були взяті в полон у листопаді 2018 року, і повернути три кораблі. Росія заявила, що не виконуватиме вимог Міжнародного трибуналу.

Того самого дня Московський суд розглянув апеляційні скарги військовополонених українських моряків і відхилив їх. Суд залишив усіх українських військовополонених моряків під вартою до кінця липня.

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