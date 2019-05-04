CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПарламент Абхазії остаточно схвалив законопроект, який передбачає смертну кару або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за розповсюдження наркотиків в особливо великому розмірі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Абхазії ввели смертну кару за розповсюдження наркотиків
Законопроект ухвалили одноголосно
Фото: whoswhos.org
Він також унеможливлює помилування засуджених за цією статтею, повідомляє ТАСС.
Законопроект ухвалили одноголосно. Він набуде чинності з 1 січня 2020 року.
У генеральній прокуратурі Абхазії уточнили, що з 1993 року в країні діє мораторій на смертну кару. Крім того, засуджений до смертної кари має право на зміну міри покарання тільки після 25 років позбавлення волі.
Нині у СІЗО Абхазії утримують трьох засуджених до довічного ув’язнення, засуджених до смертної кари немає.
Нагадаємо, що у Брунеї запровадять смертну кару за одностатевий секс, подружню зраду та зґвалтування. Порушників закидатимуть камінням.
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