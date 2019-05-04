В Абхазії ввели смертну кару за розповсюдження наркотиків

Парламент Абхазії остаточно схвалив законопроект, який передбачає смертну кару або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за розповсюдження наркотиків в особливо великому розмірі.

Він також унеможливлює помилування засуджених за цією статтею, повідомляє ТАСС.

Законопроект ухвалили одноголосно. Він набуде чинності з 1 січня 2020 року.

У генеральній прокуратурі Абхазії уточнили, що з 1993 року в країні діє мораторій на смертну кару. Крім того, засуджений до смертної кари має право на зміну міри покарання тільки після 25 років позбавлення волі.

Нині у СІЗО Абхазії утримують трьох засуджених до довічного ув’язнення, засуджених до смертної кари немає.

Нагадаємо, що у Брунеї запровадять смертну кару за одностатевий секс, подружню зраду та зґвалтування. Порушників закидатимуть камінням.