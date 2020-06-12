В Афганістані померла перша жінка, яка отримала звання генерала

Вона була відомим хірургом і виступала за права жінок

У віці 71 року померла Сухайла Сіддік - перша жінка, яка отримала в Афганістані звання генерал-лейтенанта. Вона працювала хірургом, а згодом стала міністеркою охорони здоров'я.

Як повідомляє BBC, останні шість років вона лікувала хворобу Альцгеймера, зазначає "Громадське".

Очільник ради для мирних переговорів з рухом "Талібан" Абдула Абдула заявив, що роль Сіддік для залучення жінок до медицини, армії та суспільних справ похвальна та незаперечна.

Що відомо про Сухайлу Сіддік?

Вона була однією з п'ятьох дочок колишнього губернатора міста Кандагар Мохаммада Сіддіка. Після випуску зі школи та двох років навчання на медичному факультеті в університеті в Кабулі вона отримала стипендію в Московському інституті медичних наук.

Сухайла повернулася в Афганістан, де почала працювати лікаркою. Вона десятиліття рятувала життя людей у головному госпіталі в Кабулі. Зокрема Сухайла продовжувала підтримувати роботу лікарні в 90-х роках, коли відбувалися ракетні обстріли Кабула.

За часів радянського управління Афганістаном Сухайлі Сіддік надали звання генерала.

Фото: Сухайлі Сіддік

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Після того, як у 1996 році владу захопив "Талібан", права жінок в Афганістані почали обмежувати. Тоді Сіддік довелося залишити роботу, але через декілька місяців "Талібан" попросив її повернутися до роботи хірурга. Вона погодилася, але за умови, що її сестра не буде зобов'язана носити бурку - мусульманський одяг, який має прикривати все тіло й обличчя жінки, з сіткою на очах, щоб жінка могла бачити. Сама Сухайла розповідала, що ніколи не вдягала бурку, навіть коли працювала на талібів. Вона також обурювалася через те, що всі звертали увагу саме на те, як жінок змушували одягатися, а не на освіту та відновлення країни. Після падіння "Талібану" Сіддік призначили міністеркою охорони здоров'я Афганістану. Вона була відповідальна за вакцинацію мільйона дітей проти поліомієліту та наголошувала на необхідності боротьби з ВІЛ і СНІД. Вона зверталася по допомогу до ООН для підготовки жінок у медичній сфері, наголошувала на необхідності поліпшувати охорону здоров'я жінок. Після завершення міністерської роботи Сіддік повернулася працювати у лікарню. Сухайла також ніколи не виходила заміж. Вона заявляла, що віддана роботі та закохана у професію, тож на чоловіка часу немає.

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