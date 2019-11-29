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Судан скасував закон, який визначав, як жінки повинні поводитись і одягатись

Прем’єр-міністр Судану Абдала Гамдок віддав належне "жінкам і молоді нашої країни, які пережили звірства, що стали наслідками ухвалення цього закону"
Перехідна влада Судану скасувала закон, який визначав припустиму поведінку та одяг жінок у публічних місцях.
Судан скасував закон, який визначав, як жінки повинні поводитись і одягатись Фото: The Guardian

Прем’єр-міністр Судану Абдала Гамдок віддав належне "жінкам і молоді нашої країни, які пережили звірства, що стали наслідками ухвалення цього закону", повідомляє "Громадське". Йдеться про Закон про громадський порядок, який набув чинності за Омара аль-Башира, попереднього керівника Судану, який правив із 1989 по 2019 рік.

Як пише The Guardian, закон встановлював як обов’язкові ісламські консервативні норми поведінки, обмежуючи свободу пересування, роботи, навчання й одягу для жінок. Приміром, їм заборонялося носити штани, ходити з непокритою головою на людях або підходити до чужих чоловіків. За порушення закону жінок могли відшмагати, закидати каменями або навіть стратити.

Окрім скасування Закону про громадський порядок, перехідна влада Судану окремим рішенням розпустила партію "Національний конгрес", якою керував Омар аль-Башир. За словами прем’єра Абдули Гамдока, це дозволить конфіскувати активи партії та "повернути вкрадене в народу Судану майно". У партії, втім, назвали рішення "актом інтелектуального банкрутства й повним провалом із боку незаконного уряду".

Скасування Закону про громадський порядок і розпуск "Національного конгресу" були одними з ключових вимог протестного руху, який призвів до зміни влади. 11 квітня в Судані стався військовий переворот: Міністерство оборони Судану оголосило про відсторонення від влади президента країни Омара Хасана аль-Башира, який був главою держави майже 30 років. Армія на чолі з міністром оборони Авадом ібн-Ауфом взяла владу у свої руки на 2-річний перехідний період, арештувала аль-Башира та його найближче оточення.

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29 11 2019 15:11
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