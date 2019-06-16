60% жителів Південного Судану виявилися на межі голоду

Майже 7 мільйонів південносуданців відчуватимуть нестачу продуктів до кінця липня

Майже 60% жителів Південного Судану, а це близько 7 мільйонів людей, опинилися на межі голоду.

Південний Судан, Джуба, 2 липня 2014 року. Місія ООН у Південному Судані почала переміщати біженців до тимчасового табору біля столиці. Держава Південний Судан існує майже три роки. У грудні минулого року політична криза у країні переросла у збройний конфлікт між різними етнічними групами. Фото: AFP

"У результаті конфлікту в країні, масового переміщення населення, посухи і високих цін на продукти харчування в Південному Судані виникла вкрай важка ситуація з продовольством. На межі голоду опинилися понад 60% населення", - йдеться в заяві, повідомляє LB.ua.

За даними доповіді, до кінця липня цього року нестачу харчів відчуватимуть приблизно 6,96 млн південносуданців. Понад 21 тисяча з них опиняться на межі голодної смерті.

Крім того, в ООН побоюються, що криза в країні може посилитися. В Організації закликали міжнародне співтовариство надати допомогу жителям цієї африканської країни.

З 2013 року Південний Судан перебував у стані громадянської війни. Через збройний конфлікт в регіоні загинули тисячі людей, понад 2 млн стали вимушеними переселенцями.

У лютому 2017 року Організація Об'єднаних Націй оголосила в країні стан масового голоду. Такий стан оголошують, коли через голод помирають мінімум дві людини в день на кожні 10 тисяч населення.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск поцілував ноги лідерам Південного Судану, закликавши їх поважати перемир’я і не повертатися до громадянської війни.