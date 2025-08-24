Перша леді Туреччини закликала Меланію Трамп порушити питання про дітей у Газі

Еміне Ердоган звернулася з листом до дружини президента США Дональда Трампа Меланії Трамп.

Перша леді Туреччини Еміне Ердоган звернулася з листом до дружини президента США Дональда Трампа Меланії Трамп і закликала її зв’язатися з прем’єр-міністром Ізраїлю та порушити питання про становище дітей у Газі, повідомила влада Анкари в суботу.

Як повідомляє Reuters, Еміне Ердоган написала, що її надихнув лист, який Меланія Трамп цього місяця надіслала президентові росії владіміру путіну щодо дітей в Україні.

"Я вірю, що важлива чутливість, яку ви продемонстрували стосовно українських дітей… буде поширена також і на Газу", — написала Еміне Ердоган у листі, який оприлюднив президентський палац.

"У ці дні, коли світ переживає колективне пробудження, а визнання Палестини стало глобальною волею, я вважаю, що ваш заклик від імені Гази виконає історичну відповідальність перед палестинським народом", — йдеться далі в листі першої леді Туреччини.

У п’ятницю міжнародна організація з моніторингу голоду визначила, що місто Газа та прилеглі райони офіційно страждають від голоду, і він, ймовірно, пошириться далі, що посилює тиск на Ізраїль із вимогою дозволити більше гуманітарної допомоги на палестинську територію.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув цей звіт як "відверту брехню" і заявив, що політика Ізраїлю спрямована на запобігання голоду, а не на його створення.