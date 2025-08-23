Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ООН вперше офіційно визнала голод у Газі

23 серпня 2025, 18:27
В секторі Газа страждають понад півмільйона людей.

Організація Об’єднаних Націй вперше офіційно зафіксувала факт голоду в Секторі Газа. 

За її даними, понад 500 тисяч людей, що складає майже чверть населення анклаву, перебувають у критичній фазі браку продовольства, повідомляє пресслужба ООН на Facebook-сторінці.

"Голод у Газі це голод у світі. Це трагедія, яка має турбувати й переслідувати всіх нас", - заявив голова Управління ООН з гуманітарних питань Том Флетчер.

Згідно з даними IPC, щонайменше 500 тисяч людей вже зараз живуть у реальності повномасштабного голоду. До кінця вересня ця цифра може зрости до 641 тисячі. Це перший випадок офіційного визнання голоду ООН у Газі з початку війни.

Організація закликала до негайного припинення вогню, звільнення всіх заручників та безперешкодного гуманітарного доступу до населення.

Раніше голод офіційно фіксували лише чотири рази:

  • у Сомалі (2011),

  • у Південному Судані (2017, 2020),

  • та в Судані (2024).

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав ситуацію в Газі "рукотворною катастрофою", "моральним вироком" і "провалом людства як такого".
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що смерть від голоду може бути кваліфікована як воєнний злочин.

Тим часом Ізраїль відкидає усі звинувачення. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу назвав звіт "відвертою брехнею" і запевнив, що Ізраїль не блокує гуманітарну допомогу.

"Ми не маємо політики голоду. Ізраїль вже пропустив до Гази понад 2 мільйони тонн допомоги це більш як одна тонна на кожного жителя", - заявив він.

Нещодавно Нетаньягу заявив, що Ізраїль захопить Газу незалежно від угоди з Хамас.

 

ООНголодГаза

