Нетаньягу: Ізраїль захопить Газу незалежно від угоди з Хамас

За словами ізраїльського прем’єра, лише повна демілітаризація анклаву забезпечить стабільний мир.

Ліквідація останнього оплоту Хамас у Газі є необхідною умовою для досягнення тривалого миру як для ізраїльтян, так і для палестинців.

Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в інтерв’ю SkyNews.

Він наголосив, що навіть у разі досягнення домовленості про звільнення заручників, Ізраїль все одно проведе остаточну операцію проти Хамас.

"Ми все одно це зробимо і захопимо місто Газа. Ніколи не було жодного питання, що ми залишимо там Хамас. Я думаю, президент США Дональд Трамп висловився найкраще і він сказав, що Хамас має зникнути з Гази", - заявив Нетаньягу.

При цьому він додав, що війна вже наближається до завершення.

"Але я казав, що ця війна може закінчитися вже сьогодні. Для цього хамас має скласти зброю та звільнити всіх заручників. Залишилось щонайменше 50 людей, близько 20 з яких точно живі", - зазначив прем’єр.

Він підкреслив, що стратегічною метою Ізраїлю є:

звільнення всіх заручників,

роззброєння Хамас,

демілітаризація Сектора Гази,

створення нових умов для мирного життя місцевих мешканців.

"Я вважаю, що ми на межі завершення цієї війни - війни, яка ведеться одразу на семи фронтах і включає протистояння Ірану та його сателітам", - підсумував Біньямін Нетаньягу.