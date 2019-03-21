Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

В агропромисловий комплекс України надійшло 90 мільярдів гривень інвестицій за рік

Агропромисловість формує близько 40% валютної виручки України
Обсяг капітальних інвестицій в агропромисловий комплекс України у 2018 році склав 90 мільярдів гривень.
В агропромисловий комплекс України надійшло 90 мільярдів гривень інвестицій за рік Фото: au.ibtimes.com

Наразі агропромисловість формує близько 40% валютної виручки України, а українська сільськогосподарська продукція представлена на ринках 190 країн світу.

"Ми виробляємо конкурентну продукцію. Я розумію, що на наших полицях може бути продукція з усього світу, але наш обов’язок споживати українське і так зміцнювати економіку", - заявив Гройсман під час аграрного форуму у Львові 21 березня, інформує прес-служба Кабміну.

Нагадаємо, у Світовому банку готуються запустити програму з надання кредитних гарантій українським аграрним компаніям. Сума гарантій може скласти близько 200 мільйонів доларів.

Як повідомлялося, рада виконавчих директорів СБ 18 грудня 2018 року схвалила надання Україні гарантій у розмірі 750 млн доларів як підтримку державної політики.

Відповідно до прес-релізу СБ, зазначена гарантія допоможе Україні залучити до державного бюджету на міжнародних ринках близько 1 млрд доларів.

Україна 27 грудня 2018 року залучила у Deutsche Bank кредит на 349,3 млн євро під гарантію Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, структура СБ). За кредитом була використана частина гарантії в сумі 375 млн доларів у євровому еквіваленті із загальної суми гарантії СБ в розмірі 750 млн доларів.

Мінфін також повідомив, що залучення чергового кредиту під невикористану частину гарантії СБ очікується в першому кварталі 2019 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 03 2019 14:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.