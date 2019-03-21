В агропромисловий комплекс України надійшло 90 мільярдів гривень інвестицій за рік
Наразі агропромисловість формує близько 40% валютної виручки України, а українська сільськогосподарська продукція представлена на ринках 190 країн світу.
"Ми виробляємо конкурентну продукцію. Я розумію, що на наших полицях може бути продукція з усього світу, але наш обов’язок споживати українське і так зміцнювати економіку", - заявив Гройсман під час аграрного форуму у Львові 21 березня, інформує прес-служба Кабміну.
Нагадаємо, у Світовому банку готуються запустити програму з надання кредитних гарантій українським аграрним компаніям. Сума гарантій може скласти близько 200 мільйонів доларів.
Як повідомлялося, рада виконавчих директорів СБ 18 грудня 2018 року схвалила надання Україні гарантій у розмірі 750 млн доларів як підтримку державної політики.
Відповідно до прес-релізу СБ, зазначена гарантія допоможе Україні залучити до державного бюджету на міжнародних ринках близько 1 млрд доларів.
Україна 27 грудня 2018 року залучила у Deutsche Bank кредит на 349,3 млн євро під гарантію Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, структура СБ). За кредитом була використана частина гарантії в сумі 375 млн доларів у євровому еквіваленті із загальної суми гарантії СБ в розмірі 750 млн доларів.
Мінфін також повідомив, що залучення чергового кредиту під невикористану частину гарантії СБ очікується в першому кварталі 2019 року.
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