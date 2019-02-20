В Антарктиді може відколотися айсберг, як два Нью-Йорка, – NASA

Тріщини, що збільшуються по всій площі шельфового льодовика Бранта в Антарктиді, невдовзі можуть привести до утворення величезного айсберга, розміром у понад 1,7 тис. кв. км - зо два Нью-Йорка.

Знімок супутника Landsat з тріщинами в льодовику опублікувало Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Перша тріщина протягом 35 років залишалася стабільною, але останнім часом її просування прискорилося і становить чотири кілометри на рік. У 2016 році на льодовику з’явилася ще одна тріщина - Гелловінська.

NASA опублікувало порівняльне зображення місця, де утворилася Гелловінська тріщина. Воно складається з двох знімків датованих 30 січня 1986 року і 23 січня 2019 року.

На думку вчених, коли ці тріщини з'єднаються, від льодовика відколеться айсберг площею щонайменше 1,7 тис. кв. км - цей айсберг не потрапить до двадцятки найбільших в Антарктиці, але стане найбільшим в історії спостережень за льодовиком Бранта.