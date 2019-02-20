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В Антарктиді може відколотися айсберг, як два Нью-Йорка, – NASA

NASA опублікувало порівняльне зображення місця, де утворилася Гелловінська тріщина
Тріщини, що збільшуються по всій площі шельфового льодовика Бранта в Антарктиді, невдовзі можуть привести до утворення величезного айсберга, розміром у понад 1,7 тис. кв. км - зо два Нью-Йорка.
В Антарктиді може відколотися айсберг, як два Нью-Йорка, – NASA Фото: Getty Images

Знімок супутника Landsat з тріщинами в льодовику опублікувало Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Перша тріщина протягом 35 років залишалася стабільною, але останнім часом її просування прискорилося і становить чотири кілометри на рік. У 2016 році на льодовику з’явилася ще одна тріщина - Гелловінська.

NASA опублікувало порівняльне зображення місця, де утворилася Гелловінська тріщина. Воно складається з двох знімків датованих 30 січня 1986 року і 23 січня 2019 року.

На думку вчених, коли ці тріщини з'єднаються, від льодовика відколеться айсберг площею щонайменше 1,7 тис. кв. км - цей айсберг не потрапить до двадцятки найбільших в Антарктиці, але стане найбільшим в історії спостережень за льодовиком Бранта.

"Найближче майбутнє крижаного шельфу Бранта, ймовірно, залежить від того, де злиються існуючі розломи", - зазначив гляціолог Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Джо Макгрегор. За його припущеннями, крижаний шельф може бути дестабілізований.

Тріщини викликали занепокоєння щодо безпеки людей, що працюють на шельфі, зокрема співробітників дослідницьких станцій серії Halley.

Вчені стежать за тим, чи не приведе втрата такої величезної маси льоду до подальшої зміни антарктичного шельфу.

Додамо, аерокосмічне агентство NASA опублікувало карту танення льодовиків Антарктиди. На цій карті видно, що навіть ті льодовики, які вважалися стабільними, поступово починають танути.

 

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20 02 2019 14:50
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