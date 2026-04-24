Найстаріший айсберг світу розтанув в Атлантиці

Айсберг А-23А, який вважали найбільшим у світі, остаточно зруйнувався в південній частині Атлантичного океану, завершивши майже 40-річне існування.

Айсберг відколовся від шельфового льодовика Фільхнера в Антарктиді 1986 року. Від самого початку його площа перевищувала 6 тис. км², що робило A-23A одним із найбільших айсбергів, зафіксованих у супутникову епоху. За десятиліття дрейфу він пережив усі інші айсберги, які утворилися разом із ним.

До квітня 2026 року від A-23A залишилося трохи більше ніж 170 км² льоду. Айсберг дрейфував на понад 2,3 тис. км на північ від місця утворення – у тепліші води біля островів Південна Георгія та Південні Сандвічеві острови, де почав стрімко танути й руйнуватися.

Науковці зазначають, що впродовж останніх місяців айсберг активно розколювався, а на його поверхні утворювалися великі озера талої води, що прискорило руйнування. Супутникові знімки кінця березня 2026 року зафіксували фінальну стадію розпаду крижаної маси. Дослідники з Університету Меріленда й Австралійського бюро метеорології заявили, що історія A-23A допомогла вченим краще зрозуміти рух айсбергів і вплив океанічних течій. Водночас фахівці підкреслюють, що багато процесів, які впливають на дрейф і руйнування великих айсбергів, досі залишаються маловивченими.