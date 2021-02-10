Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

15 європейських країн створили нову природоохоронну зону в Атлантиці

План передбачає зменшення сміття в морі на 50% до 2025 року та на 75% до 2030 року
Уряди 15 країн Північно-Східної Атлантики у п’ятницю створили нову охоронювану територію океану, яка, за їхніми словами, більша за об’єднану масу суші Німеччини та Великої Британії.
15 європейських країн створили нову природоохоронну зону в Атлантиці Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
 
Країни визначили морську охоронювану територію для морських птахів площею майже 600 000 квадратних кілометрів в рамках своїх зусиль щодо збереження та сталості морського біорізноманіття.
 
Природоохоронна зона вважається вирішальною для годівлі та розмноження місцевих та мігруючих морських птахів.
 
Представники урядів на зустрічі в Португалії також дали благословення новій екологічній стратегії Північно-Східної Атлантики, яка передбачає зобов’язання зменшити вплив зміни клімату та закислення океану, втрати біорізноманіття та забруднення, включаючи забруднення моря пластиком.
 
План передбачає зменшення сміття в морі на 50% до 2025 року та на 75% до 2030 року.
 
15 країн належать до так званої Конвенції OSPAR. Це Німеччина, Бельгія, Данія, Іспанія, Фінляндія, Франція, Ірландія, Ісландія, Люксембург, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Велика Британія, Швеція та Швейцарія. Європейський Союз також є стороною домовленостей.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 10 2021 15:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як аеропорт «Бориспіль» освоює 270 млн євро наданих Європейським інвестиційним банком

Як аеропорт «Бориспіль» освоює 270 млн євро наданих Європейським інвестиційним банком

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.