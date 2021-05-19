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Від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг

Величезний айсберг відколовся від західної сторони шельфового льодовика Фільхнера, що знаходиться у морі Ведделла в Антарктиді. Розмір айсберга, який отримав назву А-76, становить близько 4 320 квадратних кілометрів, що на цей момент робить його найбільшим айсбергом у світі
Площа найбільшого у світі айсбергу A-76, що відколовся від західної частини Антарктиди, становить близько 4 320 квадратних кілометрів.
Від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг Фото: Getty Images
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Європейська космічна агенція (ESA).
 
"Величезний айсберг відколовся від західної сторони шельфового льодовика Фільхнера, що знаходиться у морі Ведделла в Антарктиді. Розмір айсберга, який отримав назву А-76, становить близько 4 320 квадратних кілометрів, що на цей момент робить його найбільшим айсбергом у світі", - заявили у відомстві.
 
Довжина айсберга становить близько 170 км, а ширина -25 км. Він є трохи більшим за територію іспанського острова Майорка.
 

Фото: esa.int
 
Зазначається, що відтепер на другому місці знаходиться айсберг A-32A з площею у близько 3 880 квадратних кілометрів, який також знаходиться у морі Венделла.
 
Як повідомлялося, айсберг A68, який у 2017 році відколовся від Антарктиди, мав площу майже 6 тисяч квадратних кілометрів. Тепер він практично зник.
 
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19 05 2021 12:58
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