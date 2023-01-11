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В "Дії" запустили тестування програми обміну лампочок

11 січня 2023, 21:57
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Фото: svidetel24.info
В "Дії" стартував запис на бета-тест обміну п’яти старих ламп на п’ять нових — енергоощадних.

Про це повідомили у пресслужбі сервісу.

Долучитися до тесту за посиланням можуть громадяни України віком  від 18 років. Серед інших умов — наявність РНОКПП (податкового номеру), крім того, участь у тестуванні зможуть взяти лише ті громадяни, які раніше не отримували лампочки на Укрпошті.

На етапі бета-тесту послуга буде доступна у чотирьох містах: уВінниці, Черкасах, Одесі та Львові.

У повідомленні сервісу нагадують, що перехід на такий тип ламп дасть змогу в 15 разів економити електроенергію. Це дозволить cкоротити споживання в моменти пікового навантаження на 7-10%, що, у свою чергу, допоможе суттєво зменшити дефіцит електроенергії в системі, через який українці змушені жити за графіками відключень світла.

Загалом буде замінено 50 мільйонів лампочок, що заощадить Україні 1 ГВт — річний обсяг виробництва атомної електростанції.

Послугу в застосунку Дія реалізує Мінцифра спільно з Мінекономіки за підтримки Євросоюзу та АТ "Укрпошта".

Нагадаємо, що  програма безплатного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує 16 січня.

Закупку близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України профінансує Єврокомісія

Діяобмінлампи

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