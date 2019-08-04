В ДТП загинув відомий бізнесмен і волонтер Слабовський
Трагедія трапилася 7 квітня, повідомив його друг Юрій Бутусов у Facebook.
"Із самого початку війни він направляв великі ресурси на допомогу українським воїнам. Важко підрахувати число подяк за волонтерську допомогу, які передали Володимиру Слабовському", – зазначив Бутусов.
"Він сам багато разів на машині розвозив волонтерську допомогу на фронт, відволікаючись від управління величезним бізнесом. Тоді, коли це було важливіше і потрібніше за все – в 14-15-му роках", – наголосив він.
За словами Бутусова, "компанія купила і обладнала важку вантажівку МАН великою душовою та пральними машинами, і десятки разів ця машина виїжджала на фронт, тисячі наших бійців приводили себе до ладу". "МАН працює досі, Слабовський передав його на фронт", – зазначив він.
Слабовський часто відвідував Маріуполь і "допомагав вирішувати десятки різних питань".
"Величезну допомогу Слабовський надавав тим, хто воює з підтримкою виключно від волонтерів – добровільним загонам "Правого сектора" і "Української добровольчої армії", батальйону "Донбас"", – написав Бутусов.
"Разом із волонтерським фондом патріота-одесита Марка Гордієнка, Слабовський налагодив канал допомоги 8-му батальйону УДА "Аратта" – включаючи міні-трактор для обладнання передових позицій", – додав він.
Марк Гордієнко написав: "В останню зустріч, ми обговорювали, як у разі чого сім'ї виїжджають, а ми беремо зброю і знаємо, куди йти".
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