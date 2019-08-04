Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В ДТП загинув відомий бізнесмен і волонтер Слабовський

Allseeds – одна з найбільших українських агропромислових компаній, а Володимир Слабовський був бізнесменом високого класу, небайдужою людиною та патріотом
В автокатастрофі під Києвом загинув гендиректор агропромислової компанії Allseeds Володимир Слабовський, який допомагав бійцям, передаючи волонтерську допомогу на фронт.
В ДТП загинув відомий бізнесмен і волонтер Слабовський Володимир Слабовський (зліва). Фото: соцмережі

Трагедія трапилася 7 квітня, повідомив його друг Юрій Бутусов у Facebook.

"Із самого початку війни він направляв великі ресурси на допомогу українським воїнам. Важко підрахувати число подяк за волонтерську допомогу, які передали Володимиру Слабовському", – зазначив Бутусов.

"Він сам багато разів на машині розвозив волонтерську допомогу на фронт, відволікаючись від управління величезним бізнесом. Тоді, коли це було важливіше і потрібніше за все – в 14-15-му роках", – наголосив він.

За словами Бутусова, "компанія купила і обладнала важку вантажівку МАН великою душовою та пральними машинами, і десятки разів ця машина виїжджала на фронт, тисячі наших бійців приводили себе до ладу". "МАН працює досі, Слабовський передав його на фронт", – зазначив він.

Слабовський часто відвідував Маріуполь і "допомагав вирішувати десятки різних питань".

"Величезну допомогу Слабовський надавав тим, хто воює з підтримкою виключно від волонтерів – добровільним загонам "Правого сектора" і "Української добровольчої армії", батальйону "Донбас"", – написав Бутусов.

"Разом із волонтерським фондом патріота-одесита Марка Гордієнка, Слабовський налагодив канал допомоги 8-му батальйону УДА "Аратта" – включаючи міні-трактор для обладнання передових позицій", – додав він.

Марк Гордієнко написав: "В останню зустріч, ми обговорювали, як у разі чого сім'ї виїжджають, а ми беремо зброю і знаємо, куди йти".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 04 2019 11:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість"

"Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.