Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

В Естонії відкрили справу проти філії Swedbank через відмивання грошей

Фінансова інспекція Естонії відкрила справу про проступок щодо естонського філії Swedbank для перевірки дотримання правил боротьби з відмиванням грошей.
В Естонії відкрили справу проти філії Swedbank через відмивання грошей Фото:Facebook

Приводом для такого кроку стали ознаки порушень, виявлені в ході раніше ініційованої щодо Swedbank процедури фінансового нагляду, передає "Економічна правда".

Окреме провадження у справі має встановити, чи було з боку Swedbank скоєно протиправне діяння, яке б відповідало правопорушенню., яке є порушенням правил запобігання відмиванню грошей, і чи винна юридична особа у вчиненні такого проступку.

У цій справі Фінансова інспекція співпрацює з компетентними органами Швеції і країн Балтії. Сторони координують свою діяльність і обмінюються інформацією та оцінками.

Перші результати в ході провадження будуть оголошені на початку наступного року.

У відомстві також зазначили, що стосовно Swedbank триває і розпочата раніше процедура фінансового нагляду.

Swedbank може бути причетним до багатомільярдного відмивання коштів через естонську філію Danske Bank, яка, як вважають, стала центром відмивання грошей з країн колишнього СРСР, зокрема Росії та Азербайджану.

За даними шведської телекомпанії SVT, у період між 2007 та 2015 роками приблизно півсотні клієнтів Swedbank перевели близько 40 млрд крон (за підрахунками шведів, ідеться про $5,8 млрд) підозрілих коштів між Swedbank та Danske Bank.

Нагадаємо, що прокуратура міста Києва оголосила про підозру колишньому депутату 4-8 скликань у справі про розкрадання понад 1,1 мільярда гривень з "Укрсиббанку" у 2008-2018 роках.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 10 2019 13:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.