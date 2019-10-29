В Естонії відкрили справу проти філії Swedbank через відмивання грошей
Приводом для такого кроку стали ознаки порушень, виявлені в ході раніше ініційованої щодо Swedbank процедури фінансового нагляду, передає "Економічна правда".
Окреме провадження у справі має встановити, чи було з боку Swedbank скоєно протиправне діяння, яке б відповідало правопорушенню., яке є порушенням правил запобігання відмиванню грошей, і чи винна юридична особа у вчиненні такого проступку.
У цій справі Фінансова інспекція співпрацює з компетентними органами Швеції і країн Балтії. Сторони координують свою діяльність і обмінюються інформацією та оцінками.
Перші результати в ході провадження будуть оголошені на початку наступного року.
У відомстві також зазначили, що стосовно Swedbank триває і розпочата раніше процедура фінансового нагляду.
Swedbank може бути причетним до багатомільярдного відмивання коштів через естонську філію Danske Bank, яка, як вважають, стала центром відмивання грошей з країн колишнього СРСР, зокрема Росії та Азербайджану.
За даними шведської телекомпанії SVT, у період між 2007 та 2015 роками приблизно півсотні клієнтів Swedbank перевели близько 40 млрд крон (за підрахунками шведів, ідеться про $5,8 млрд) підозрілих коштів між Swedbank та Danske Bank.
Нагадаємо, що прокуратура міста Києва оголосила про підозру колишньому депутату 4-8 скликань у справі про розкрадання понад 1,1 мільярда гривень з "Укрсиббанку" у 2008-2018 роках.
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