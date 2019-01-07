В "Голосі" Вакарчука розповіли, як відбирали людей до списку

Голова партії "Голос" Юлія Клименко заявила, що процес відбору людей до виборчого списку "був дуже швидким", а у "Голосі" "були відкритими абсолютно до всіх"

За її словами, координацією списку займався Ярослав Юрчишин, а координацією кандидатів на мажоритарні округи – Ярослав Железняк.

"Процес був дуже швидкий. Це практично було 2,5 тижні нон-стоп роботи, 24/7. Процес відбувався таким чином. Ми були відкриті абсолютно до всіх. Спершу всі документи завантажувалися через сайт. У нас не було персонального прийняття документів", – зазначила Клименко, інформують в "УП".

"Але це була координація, фактично – прийом документів, їх обробка, перевірка. У нас було близько тисячі бажаючих. Ми 2,5 тижні тільки цим і займалися.

Після того, як людина проходила перевірку за 10 критеріями, які у нас були на сайті, і проходила аналітичну репутаційну перевірку, пакет документів поступав на номінаційний комітет, де було 7 людей. І вони більшістю голосів приймали рішення, чи людина включається у список", – пояснила вона.

При цьому, голова партії підкреслила, що склад номінаційного комітету зможуть розкрити після 21 липня, "тому що члени комітету постійно піддаються атакам безбожним".

"Ми б не хотіли поки робити їх публічними. Можу сказати, що Святослав був членом цього комітету. Він не мав права вето, а був, фактично, рядовим членом", – додала Клименко.

Напередодні Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Олександра Курдидика, який був 11-м номером у списку партії "Голос".

Раніше партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" відкликала кандидата у народні депутати в одномандатному окрузі №121 Львівської області Дмитра Огньова.

Зазначається, що таке рішення ухвалив номінаційний комітет за результатами внутрішньої перевірки, після того як до партії звернулася низка журналістів-розслідувачів та активістів.

Нагадаємо, усі кандидати у депутати від партії "Голос" підписали меморандум, яким зобов’язали себе не бути народними депутатами понад двох каденцій.

Читайте також: Епіфаній закликав молодь заглядати в Біблію так само часто, як в Google