В "Голосі" Вакарчука розповіли, як відбирали людей до списку
"Процес був дуже швидкий. Це практично було 2,5 тижні нон-стоп роботи, 24/7. Процес відбувався таким чином. Ми були відкриті абсолютно до всіх. Спершу всі документи завантажувалися через сайт. У нас не було персонального прийняття документів", – зазначила Клименко, інформують в "УП".
"Але це була координація, фактично – прийом документів, їх обробка, перевірка. У нас було близько тисячі бажаючих. Ми 2,5 тижні тільки цим і займалися.
Після того, як людина проходила перевірку за 10 критеріями, які у нас були на сайті, і проходила аналітичну репутаційну перевірку, пакет документів поступав на номінаційний комітет, де було 7 людей. І вони більшістю голосів приймали рішення, чи людина включається у список", – пояснила вона.
При цьому, голова партії підкреслила, що склад номінаційного комітету зможуть розкрити після 21 липня, "тому що члени комітету постійно піддаються атакам безбожним".
"Ми б не хотіли поки робити їх публічними. Можу сказати, що Святослав був членом цього комітету. Він не мав права вето, а був, фактично, рядовим членом", – додала Клименко.
Напередодні Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Олександра Курдидика, який був 11-м номером у списку партії "Голос".
Раніше партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" відкликала кандидата у народні депутати в одномандатному окрузі №121 Львівської області Дмитра Огньова.
Зазначається, що таке рішення ухвалив номінаційний комітет за результатами внутрішньої перевірки, після того як до партії звернулася низка журналістів-розслідувачів та активістів.
Нагадаємо, усі кандидати у депутати від партії "Голос" підписали меморандум, яким зобов’язали себе не бути народними депутатами понад двох каденцій.
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