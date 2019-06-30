Епіфаній закликав молодь заглядати в Біблію так само часто, як в Google

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав українців з Днем молоді та порадив заглядати в Біблію так само часто, як в Google.

"Вітаю всіх молодих за віком і духом людей зі святом - Днем молоді... Як спраглий потребує води, так і молоді люди шукають відповідей. Спробуйте заглянути в Біблію стільки ж разів, як і в Google, і ви зможете знайти ті відповіді, які не знайдете в мережі. Відповіді про внутрішній світ, про вічні речі, які з плином історії залишаються незмінними...", - написав Епіфаній на своїй сторінці в Facebook.

Він порадив більше часу присвячувати реальному спілкуванню, а не тільки спілкуванню через соцмережі.

"Живе спілкування, емоції, тепло почуттів і приємні враження - без цього життя не буде таким повним, яким його створив Господь", - додав предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, раніше Епіфаній порівняв Конституцію з Біблією.

Епіфаній є наймолодшим главою церкви в православному світі. Коли його обрали на пост предстоятеля ПЦУ йому було всього 39 років.

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