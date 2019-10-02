Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Користувачі iPhone XS та XS Max виявили новий брак. Раптово випадає камера

Користувачі розповіли, що камера на їхніх телефонах тріскається, навіть якщо не кидати девайс й не впливати на нього фізично
Власників флагманських моделей iPhone XS Max і XS попередили про новий брак, який пов'язаний з камерою телефону.
Користувачі iPhone XS та XS Max виявили новий брак. Раптово випадає камера Фото: discussions.apple

"У мене виникла проблема з XS Max. Всередині камери об'єктива був шматок пилу. З вигляду нічого помітно не було, але на кожній фотографії були чорні плями. Я поклав телефон у стільницю, після чого почув голосний звук. Вся камера на задній частині телефону від'єдналася і виглядає так, ніби може відвалитися в будь-який момент. Я ніколи не упускав телефон, у мене є діти, але вони в курсі, що це дорогий пристрій", - зазначив власник смартфона Енді, йдеться на сайті Apple.

Також він уточнив, що в роз'ємі між камерою і телефоном було помітно бруд.

Інші користувачі розповіли, що камера на їхніх телефонах тріскається, навіть якщо не кидати девайс й не впливати на нього фізично. Вона спостерігається на iPhone X, XS Max, XR.

Нагадаємо, що корпорація Apple Inc. останніми тижнями скоротила замовлення на виробництво усіх трьох новітніх моделей смартфонів (iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR) через низький попит.

Раніше, Apple випала з трійки найдорожчих компаній світу. Причина – уповільнення економіки країни в 2018 році і її торгові конфлікти з США.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 02 2019 15:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Село Веселе: як стати першою енергонезалежною громадою України

Село Веселе: як стати першою енергонезалежною громадою України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.