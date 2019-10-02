Користувачі iPhone XS та XS Max виявили новий брак. Раптово випадає камера

Користувачі розповіли, що камера на їхніх телефонах тріскається, навіть якщо не кидати девайс й не впливати на нього фізично

Власників флагманських моделей iPhone XS Max і XS попередили про новий брак, який пов'язаний з камерою телефону.

"У мене виникла проблема з XS Max. Всередині камери об'єктива був шматок пилу. З вигляду нічого помітно не було, але на кожній фотографії були чорні плями. Я поклав телефон у стільницю, після чого почув голосний звук. Вся камера на задній частині телефону від'єдналася і виглядає так, ніби може відвалитися в будь-який момент. Я ніколи не упускав телефон, у мене є діти, але вони в курсі, що це дорогий пристрій", - зазначив власник смартфона Енді, йдеться на сайті Apple.

Також він уточнив, що в роз'ємі між камерою і телефоном було помітно бруд.

Інші користувачі розповіли, що камера на їхніх телефонах тріскається, навіть якщо не кидати девайс й не впливати на нього фізично. Вона спостерігається на iPhone X, XS Max, XR.

Нагадаємо, що корпорація Apple Inc. останніми тижнями скоротила замовлення на виробництво усіх трьох новітніх моделей смартфонів (iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR) через низький попит.

Раніше, Apple випала з трійки найдорожчих компаній світу. Причина – уповільнення економіки країни в 2018 році і її торгові конфлікти з США.