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В Ірландії вперше помітили рідкісного стерв'ятника

З 2007 року єгипетський стерв'ятник, або гриф, знаходиться під загрозою зникнення
Рідкісного єгипетського стерв'ятника було помічено у небі над населеним пунктом Данфанагі, що стало першим випадком появи цього виду птахів на острові Ірландія.
В Ірландії вперше помітили рідкісного стерв Фото: MIKE MCLAUGHLIN, WILL WAGSTAFF
Про це інформує ВВС.
 
Орнітологи припускають, що помічений стерв'ятник є тим самим птахом, якого бачили на островах Сіллі в червні.
 
Фото: MIKE MCLAUGHLIN, WILL WAGSTAFF
 
З 2007 року єгипетський стерв'ятник, або гриф, знаходиться під загрозою зникнення.
 

Фото: MIKE MCLAUGHLIN, WILL WAGSTAFF
 
Це єдиний вид грифів, який перелітає на далекі відстані.
 

Фото: MIKE MCLAUGHLIN, WILL WAGSTAFF
 
До того, як птицю помітили на островах Сіллі, у Великобританії було зареєстровано лише два випадки спостереження у країні цих стерв'ятників - один у Сомерсеті 1825 року, а інший в Ессексі 1868 року.

 

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17 07 2021 14:27
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