В Ірландії вперше помітили рідкісного стерв'ятника З 2007 року єгипетський стерв'ятник, або гриф, знаходиться під загрозою зникнення

Рідкісного єгипетського стерв'ятника було помічено у небі над населеним пунктом Данфанагі, що стало першим випадком появи цього виду птахів на острові Ірландія.

Фото: MIKE MCLAUGHLIN, WILL WAGSTAFF

Про це інформує ВВС. Орнітологи припускають, що помічений стерв'ятник є тим самим птахом, якого бачили на островах Сіллі в червні. Фото: MIKE MCLAUGHLIN, WILL WAGSTAFF З 2007 року єгипетський стерв'ятник, або гриф, знаходиться під загрозою зникнення.

Фото: MIKE MCLAUGHLIN, WILL WAGSTAFF Фото: MIKE MCLAUGHLIN, WILL WAGSTAFF Це єдиний вид грифів, який перелітає на далекі відстані.

Фото: MIKE MCLAUGHLIN, WILL WAGSTAFF Фото: MIKE MCLAUGHLIN, WILL WAGSTAFF До того, як птицю помітили на островах Сіллі, у Великобританії було зареєстровано лише два випадки спостереження у країні цих стерв'ятників - один у Сомерсеті 1825 року, а інший в Ессексі 1868 року. Читайте також: У заповіднику "Асканія-Нова" знову загинули червонокнижні птахи

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