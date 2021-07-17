НОВИНИРідкісного єгипетського стерв'ятника було помічено у небі над населеним пунктом Данфанагі, що стало першим випадком появи цього виду птахів на острові Ірландія.Фото: MIKE MCLAUGHLIN, WILL WAGSTAFF
Фото: MIKE MCLAUGHLIN, WILL WAGSTAFF
Фото: MIKE MCLAUGHLIN, WILL WAGSTAFFПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ірландії вперше помітили рідкісного стерв'ятника
З 2007 року єгипетський стерв'ятник, або гриф, знаходиться під загрозою зникнення
Фото: MIKE MCLAUGHLIN, WILL WAGSTAFF
Про це інформує ВВС.
Орнітологи припускають, що помічений стерв'ятник є тим самим птахом, якого бачили на островах Сіллі в червні.
З 2007 року єгипетський стерв'ятник, або гриф, знаходиться під загрозою зникнення.
Фото: MIKE MCLAUGHLIN, WILL WAGSTAFF
Це єдиний вид грифів, який перелітає на далекі відстані.
Фото: MIKE MCLAUGHLIN, WILL WAGSTAFF
До того, як птицю помітили на островах Сіллі, у Великобританії було зареєстровано лише два випадки спостереження у країні цих стерв'ятників - один у Сомерсеті 1825 року, а інший в Ессексі 1868 року.
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17 07 2021 14:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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