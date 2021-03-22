У заповіднику "Асканія-Нова" знову загинули червонокнижні птахи
Як повідомили у пресслужбі поліції Херсонщини, про новий випадок смерті птахів заявив керівник біосферного заповідника, повідомляє "Громадське". Загинули 9 сірих журавлів та 3 огарів рудих.
Їхні тіла мають скерувати на експертизу. У дослідному інституті Харкова нині вже тривають дослідження птахів, які загинули раніше.
Слідство наразі називає основною версією смерті тварин отруєння зерном, яке фермери обробили, щоб боротися з польовими гризунами.
У поліції зазначають, що за новим фактом смерті птахів порушили ще одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 239 (Забруднення або псування земель). Тепер загалом розслідують три справи.
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