Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Запорізькій області росіяни почали використовувати проти українських військових бойовий отруйний газ – CNN

19 грудня 2023, 12:35
У Запорізькій області росіяни почали використовувати проти українських військових бойовий отруйний газ – CNN
Фото: з вільного доступу
Відомо про щонайменше дев'ять таких атак.

росіяни почали використовувати газ під час атак у Запорізькій області. Протягом попередніх тижнів на цьому напрямку зафіксували дев'ять інцидентів.

Про це повідомив  CNN один із українських бойових медиків, ім'я якого не озвучили.

За його словами, окупанти скидали їдкий легкозаймистий газ на українські позиції, що призвело до смерті одного з захисників. Постраждалі розповіли, що газ використовується для спричинення паніки та супроводжується обстрілом або атаками безпілотників.

Співробітник української розвідки повідомив CNN, що речовина, яку використали росіяни, була різновидом газу CS (бойова отруйна речовина подразнювальної дії).

"Згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, газ CS, речовина для боротьби з масовими заворушеннями, також відома як сльозогінний газ, є хімічною сполукою, яка може призвести до тимчасової нездатності людей функціонувати шляхом подразнення очей, носа, рота, легенів і шкіри. Конвенція ООН про заборону хімічної зброї забороняє використання засобів боротьби з масовими заворушеннями під час війни", – повідомили журналісти. 

Протягом останніх місяців періодично надходять повідомлення про те, що російські солдати використовують газ на полі бою, але його використання навколо Оріхова виглядає "надзвичайно наполегливим".

Двоє солдатів, які пережили газову атаку, показали CNN медичні висновки про те, що вони були отруєні. 

"Спочатку я побачив дим. Ми вибігли з траншеї, і газ раптово загорівся. Окоп палав вогнем. Цей газ обпікає, засліплює, не можеш дихати, відразу стріляє в горло. У нас не було навіть секунди", – розповів він.

Другий сказав, що вдихнути зміг лише двічі. 

Чоловіки розповіли, що отримали тілесні ушкодження, включно з опіками та ранами на обличчі, а також у роті та горлі. 

Використання хімічних речовин на полі бою є ще однією ознакою жорстокості та брехливості боротьби Росії за втрачену територію. Україна сподівалася на більший прогрес протягом літа в бік Азовського моря, але тепер має захистити свої незначні досягнення.

Один із командирів на ім'я Ігор розповів, що росіяни почали виготовляти власні ударні безпілотники і кількісно перевершують наших. 

Проблеми, з якими стикаються Ігор і його колеги, величезні. Йдеться навіть про складність евакуації поранених через брак транспорту та загрозу атак російськими безпілотниками. 

"Без підтримки ми не впораємося", – сказав він.

газотруєнняЗапорізька областьвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Політика
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 12:25
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 07:04
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Політика
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 16:22
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Політика
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 12:03
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Політика
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 грудня 2023, 23:45
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Політика
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 16:09
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Політика
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 11:30
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Політика
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 09:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється