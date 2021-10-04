В Іспанії з аукціону екстрено зняли картину

Підозрюють, що її написав інший художник, через що вартість зросте в рази

З торгів у столиці Іспанії Мадриді екстрено зняли картину розміром 111 на 86 сантиметрів, на якій зображений Ісус Христос після бичування. Картину оцінили в півтори тисячі євро. Однак у експертів виникли запитання до авторства.

Аукціонний будинок Casa Ansorena вказав, що автор полотна - Хосе де Рібера, в XVII столітті довгий час жив у Неаполі, повідомляє "Громадське". Але буквально за день до торгів експерти іспанського музею Прадо заявили, що мають вагомі підстави припускати, що роботу написав Мікеланджело да Караваджо.

Фото: Twitter art is life life is art

Фото: Twitter art is life life is art

Якщо фахівці підтвердять, що італійський живописець періоду раннього бароко дійсно є автором цього полотна, його вартість може зрости у сто тисяч разів більше початкової.

"Я бачу цю роботу і відразу розумію, що її автор - Караваджо, і думаю, що за допомогою фінансування я можу повернути її до Італії. Її ціна може становити приблизно 100-150 млн євро, якщо ви продаєте картину приватно, і 50 млн євро, якщо продаєте музею, такому як Прадо", - заявив італійський мистецтвознавець і депутат Вітторіо Сгарбі.

Нагадаємо, що найбільшу у світі картину, яка займає два футбольні поля, продали за $62 млн