В Іспанії з аукціону екстрено зняли картину
Аукціонний будинок Casa Ansorena вказав, що автор полотна - Хосе де Рібера, в XVII столітті довгий час жив у Неаполі, повідомляє "Громадське". Але буквально за день до торгів експерти іспанського музею Прадо заявили, що мають вагомі підстави припускати, що роботу написав Мікеланджело да Караваджо.
Фото: Twitter art is life life is art
Фото: Twitter art is life life is art
Якщо фахівці підтвердять, що італійський живописець періоду раннього бароко дійсно є автором цього полотна, його вартість може зрости у сто тисяч разів більше початкової.
"Я бачу цю роботу і відразу розумію, що її автор - Караваджо, і думаю, що за допомогою фінансування я можу повернути її до Італії. Її ціна може становити приблизно 100-150 млн євро, якщо ви продаєте картину приватно, і 50 млн євро, якщо продаєте музею, такому як Прадо", - заявив італійський мистецтвознавець і депутат Вітторіо Сгарбі.
Нагадаємо, що найбільшу у світі картину, яка займає два футбольні поля, продали за $62 млн
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