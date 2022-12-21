В ISW оцінили візит Зеленського до Бахмута

В Інституті вивчення війни заявляють, що візит президента України Володимира Зеленського у фронтовий Бахмут Донецької області на 300 день війни підриває інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб представити президента рф путіна як залученого у війну лідера.

Про це повідомляє ISW.

"У свою чергу путін провів церемонію нагородження на найвищому рівні, на якій він відзначив російських окупаційних і кремлівських чиновників... Рішення путіна нагородити членів його оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в бойових діях, на відміну від візиту Зеленського поблизу лінії фронту до Бахмута, викликало деяку критику з боку російських націоналістів", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що ватажок російської приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин оприлюднив серію відеороликів, у яких стверджується, що він сам прибув на передову біля Бахмута, щоб нібито поговорити із Зеленським про контроль територій у цьому районі.

"Пригожин продовжує зображувати із себе видного політичного та військового діяча в росії… Поява Пригожина на передовій ще більше послаблює уявлення путіна про себе як про лідера воєнного часу, оскільки путін навіть не відвідував окупованих росією територій, не кажучи вже про те, щоб наближатися до лінії фронту", - додають аналітики ISW.

Як заявляють в Інституті вивчення війни, Пригожин намагається позбавити ПВК Вагнера тавра найманства і натомість знову представити групу як законне військове формування в росії, яке підтримує російські національні інтереси.

Разом з тим, за висновками ISW, Кремль імовірно продовжить спроби подати путіна і Міністерство оборони рф як ефективних лідерів після щорічного засідання колегії Міноборони рф 21 грудня.

"Путін, ймовірно, проведе більше, ніж зазвичай, засідання колегії Міноборони росії, щоб представити російські збройні сили як організовану та грізну бойову силу та продемонструвати, що його контроль над цією силою залишається незаперечним, незважаючи на її явні військові невдачі під час вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський 20 грудня відвідав місто Бахмут у Донецькій області. Він вручив нагороди найкращим військовослужбовцям, які обороняють східну фортецю України.