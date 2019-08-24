В Івано-Франківську чоловік підірвав гранати під час сварки із співмешканкою, обоє загинули
Інцидент стався на вулиці Декабристів вдень 24 серпня. О 14:00 в поліцію зателефонував громадянин і повідомив про вибух. Загиблі — чоловік 1982 року народження і його 36-річна співмешканка, повідомили в поліції області.
"Слідством встановлено, що між загиблими виник конфлікт, у результаті якого чоловік привів у дію дві вибухові гранати (РГД-5). Крім того, встановлено, що чоловік був учасником бойових дій на сході України", - йдеться у повідомленні.
Також у поліції розповіли, що загиблого неодноразово притягали до кримінальної відповідальності - за хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю.
Нагадаємо, що у місті Старобільськ на Луганщині чоловік прийшов у філію одного з банків з гранатою і підірвав її. Внаслідок вибуху він загинув.
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