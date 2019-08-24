В Івано-Франківську чоловік підірвав гранати під час сварки із співмешканкою, обоє загинули

"Слідством встановлено, що між загиблими виник конфлікт, у результаті якого чоловік привів у дію дві вибухові гранати (РГД-5). Крім того, встановлено, що чоловік був учасником бойових дій на сході України"

В Івано-Франківську чоловік посварився зі своєю співмешканкою і привів у дію дві бойові гранати, внаслідок чого жінка і чоловік загинули.

Інцидент стався на вулиці Декабристів вдень 24 серпня. О 14:00 в поліцію зателефонував громадянин і повідомив про вибух. Загиблі — чоловік 1982 року народження і його 36-річна співмешканка, повідомили в поліції області.

"Слідством встановлено, що між загиблими виник конфлікт, у результаті якого чоловік привів у дію дві вибухові гранати (РГД-5). Крім того, встановлено, що чоловік був учасником бойових дій на сході України", - йдеться у повідомленні.

Також у поліції розповіли, що загиблого неодноразово притягали до кримінальної відповідальності - за хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, що у місті Старобільськ на Луганщині чоловік прийшов у філію одного з банків з гранатою і підірвав її. Внаслідок вибуху він загинув.