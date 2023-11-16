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В Люксембурзі вперше за 10 років новий прем'єр

16 листопада 2023, 15:49
В Люксембурзі вперше за 10 років новий прем'єр
Фото: reuters.com
Сьогодні в Люксембурзі Християнсько-соціальна народна партія і ліберальна Демократична партія оголосили про створення двопартійної правоцентристської коаліції, яка керуватиме країною протягом наступних 5 років на чолі з прем'єр-міністром Люком Фріденом.

Про це повідомляє агентство АР.

Християнсько-соціальна народна партія Фрідена отримала 21 місце з 60 в парламенті на жовтневих виборах. 

Партія ліберала Ксав'є Беттеля, який керував урядом останні десять років, отримала всього 14 і тому трипартійна лівоцентристська коаліція Люксембургу завершила своє правління. 

"У порівнянні з минулими роками ми маємо солідну більшість", – сказав новий прем'єр. 

Експрем'єр Беттель залишиться в уряді на посаді міністра закордонних справ. 10 років тому Беттель змінив на посаді прем'єра Жана-Клода Юнкера, який на той час був найтривалішим демократично обраним лідером Європи і пізніше очолив Європейську комісію. 

Християнсько-соціальна народна партія Фрідена протягом 10 років залишалися в опозиції, незважаючи на те, що була найбільшою партією парламенту.

 
Люксембургпрем’єр

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