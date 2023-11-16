В Люксембурзі вперше за 10 років новий прем'єр
Про це повідомляє агентство АР.
Християнсько-соціальна народна партія Фрідена отримала 21 місце з 60 в парламенті на жовтневих виборах.
Партія ліберала Ксав'є Беттеля, який керував урядом останні десять років, отримала всього 14 і тому трипартійна лівоцентристська коаліція Люксембургу завершила своє правління.
"У порівнянні з минулими роками ми маємо солідну більшість", – сказав новий прем'єр.
Експрем'єр Беттель залишиться в уряді на посаді міністра закордонних справ. 10 років тому Беттель змінив на посаді прем'єра Жана-Клода Юнкера, який на той час був найтривалішим демократично обраним лідером Європи і пізніше очолив Європейську комісію.
Християнсько-соціальна народна партія Фрідена протягом 10 років залишалися в опозиції, незважаючи на те, що була найбільшою партією парламенту.