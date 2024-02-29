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В москві затримали головного редактора опозиційної газети

29 лютого 2024, 17:58
В москві затримали головного редактора опозиційної газети
Фото: kok.team
В столиці росії спецслужбовці центру "Е" затримали головного редактора опозиційної "Новой газети" Сергія Соколова.

Про це йдеться в Телеграм-каналі видання.

"Головного редактора "Новой газеты"Сергія Соколова було доставлено службовцями центру "Е"(боротьби з "екстремізмом") до відділу поліції для складання адміністративного протоколу за статтею "Про дискредитацію ЗС рф", - йдеться в дописі.

Розгляд адміністративної справи пройде в Перовському суді москви, час розгляду наразі невідомий. 

До матеріалів справи додано експертизу. 

Сергій Соколов упродовж багатьох років очолював відділ розслідувань газети. 

Він став виконуючим обов'язки головним редактором видання в вересні 2023 року після того, як Дмитро Муратов пішов з посади через статус "іноагента". 

В листопаді колектив газети обрав Соколова на посаду головного редактора.

 

Соколовновая газетаголовний редактор

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