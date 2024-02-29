В москві затримали головного редактора опозиційної газети

Про це йдеться в Телеграм-каналі видання.

"Головного редактора "Новой газеты"Сергія Соколова було доставлено службовцями центру "Е"(боротьби з "екстремізмом") до відділу поліції для складання адміністративного протоколу за статтею "Про дискредитацію ЗС рф", - йдеться в дописі.

Розгляд адміністративної справи пройде в Перовському суді москви, час розгляду наразі невідомий.

До матеріалів справи додано експертизу.

Сергій Соколов упродовж багатьох років очолював відділ розслідувань газети.

Він став виконуючим обов'язки головним редактором видання в вересні 2023 року після того, як Дмитро Муратов пішов з посади через статус "іноагента".

В листопаді колектив газети обрав Соколова на посаду головного редактора.

Нагадаємо, що майже рік тому - в кінці березня російські спецслужби схопили журналіста WSJ, який писав про ПВК "вагнер".

В кінці грудня минулого року московський суд вкотре залишив журналіста WSJ Гершковича в СІЗО.