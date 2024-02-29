В москві затримали головного редактора опозиційної газети
Про це йдеться в Телеграм-каналі видання.
"Головного редактора "Новой газеты"Сергія Соколова було доставлено службовцями центру "Е"(боротьби з "екстремізмом") до відділу поліції для складання адміністративного протоколу за статтею "Про дискредитацію ЗС рф", - йдеться в дописі.
Розгляд адміністративної справи пройде в Перовському суді москви, час розгляду наразі невідомий.
До матеріалів справи додано експертизу.
Сергій Соколов упродовж багатьох років очолював відділ розслідувань газети.
Він став виконуючим обов'язки головним редактором видання в вересні 2023 року після того, як Дмитро Муратов пішов з посади через статус "іноагента".
В листопаді колектив газети обрав Соколова на посаду головного редактора.
Нагадаємо, що майже рік тому - в кінці березня російські спецслужби схопили журналіста WSJ, який писав про ПВК "вагнер".
В кінці грудня минулого року московський суд вкотре залишив журналіста WSJ Гершковича в СІЗО.