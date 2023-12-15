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московський суд вкотре залишив журналіста WSJ Гершковича в СІЗО

15 грудня 2023, 09:08
московський суд вкотре залишив журналіста WSJ Гершковича в СІЗО
Міський суд москви залишив без задоволення апеляційну скаргу захисту журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Судове рішення означає, що Гершкович перебуватиме в СІЗО до 30 січня наступного року, як і було визначено російським судом раніше.

 Засідання суду проходило за зачиненими дверима через те, що матеріали справи містять гриф "таємно".

Американський посол в рф Лінн Трейсі зробила заяву про ситуацію з журналістом. Вона  назвала практику російської влади "звичною". 

За словами Трейсі, Вашингтон буде продовжувати виступати за негайне звільнення Гершковича і всіх інших американців, які несправедливо затримані за кордоном.

В жовтні московський суд відхилив апеляцію щодо арешту журналіста WSJ і продовжив термін перебування до 30 січня 2024 року.

 29 березня 2023 року під час журналістського відрядження до Єкатеринбурга російські спецслужби схопили журналіста WSJ, який писав про ПВК "вагнер"

Він став першим представником американського ЗМІ, заарештованим з 1986 року російською владою.

Гершковича обвинувачують у шпигунстві.

"Журналіст за завданням американської сторони здійснював збір відомостей, що становлять держтаємницю, про діяльність підприємства російського військово-промислового комплексу", - заявили в ФСБ. 

Сам Гершкович усі обвинувачення відкидає.

 
РосіяМосквасудГершкович

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