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московський суд відхилив апеляцію щодо арешту журналіста WSJ

10 жовтня 2023, 17:31
московський суд відхилив апеляцію щодо арешту журналіста WSJ
московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту обвинуваченого в шпигунстві кореспондента московського бюро видання The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це повідомляє Интерфакс_ру.

"Постанову Лефортівського суду Москви від 24 серпня 2023 року про продовження терміну тримання під вартою щодо Гершковича до 30 листопада 2023 року залишити без змін, апеляційну скаргу - без задоволення", -пише російське агентство. 

Засідання суду відбулося в закритому режимі. 

Адвокати Гершковича заявляли, що, на їх думку, Гершковичу може бути обраний запобіжний захід, не пов'язаний з утриманням в СІЗО.

Також до суду прийшли представники дипломатичної місії США. 

Напочатку скарга мала бути розглянута ще 19 вересня, але московський суд повернув справу до першої інстанції для усунення порушень і це завадило розглянути апеляцію швидше. 

Нагадаємо, 30 березня у росії затримали журналіста WSJ Евана Гершковича, який є громадянином США. Йому інкримінують шпигунство. Зокрема, за версією російських силовиків, Гершкович нібито за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК. Журналісту загрожує до 20 років ув'язнення. До цього Гершкович протягом кількох тижнів перебував у Єкатеринбурзі. Він писав матеріал про ставлення росіян до війни та про вербування місцевих жителів до ПВК "Вагнер".

 

ГершковичсудапеляціяРосія

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