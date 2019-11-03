В МВС показали фіктивних спонсорів кандидата в президенти Юрія Тимошенка, - ВІДЕО

Міністерство внутрішніх справ на прес-конференції в понеділок оприлюднило свідчення людей, які нібито були фіктивними спонсорами кандидата в президенти Юрія Тимошенка.

Одна з жінок на показаному під час брифінгу відео говорить, що їй "просто сказали підписати документи". Інша людина сказала, що "не читаючи документів, підписала". Ще одна жінка сказала, що поставила підпис під документами, тому що до неї прийшла "людина, яку я багато знаю років, порядна". Вона не припускала, що її можуть підставити.

"Зазначене кримінальне провадження розпочато близько місяця тому. Відео нам надали журналісти, після того як були перші відповідні повідомлення. Провадження розпочато за статтею 157 [перешкоджання здійсненню виборчого права]. На відео - жителі Одеської області", - розповів журналістам заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Сам Юрій Шевченко заявив, що гроші на президентську заставу, яка становить 2,5 млн гривень, йому позичили "друзі-фермери".

Нагадаємо, що генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що ГПУ разом із СБУ та ДБР затримали двох людей, які хотіли дати 5 мільйонів гривень хабара кандидату у президенти Юрію Тимошенко, щоб він відмовився балотуватися.

Луценко заявив, що до справи про давання хабара кандидату в президенти Юрієві Тимошенку причетний народний депутат Валерій Дубіль із "Батьківщини".