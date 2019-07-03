Луценко: до справи про хабар Юрієві Тимошенку причетний нардеп Дубіль із "Батьківщини"

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що до справи про давання хабара кандидату в президенти Юрієві Тимошенку причетний народний депутат Валерій Дубіль із "Батьківщини".

Про це він повідомив на брифінгу, показавши телефонне листування "Валєри (БЮТ)" з Тарасом Костанчуком, затриманим за хабар, інформує LB.ua.

"Це номер народного депутата Дубіля Валерія, який, очевидно, є замовником шантажу і підкупу кандидата в президенти", - заявив він.

Луценко нагадав, що Дубіль також фігурує в кримінальному провадженні СБУ про "піраміду" кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Він сказав, що цього достатньо для подання на зняття недоторканності з Дубіля. "Після опрацювання всіх речових доказів, після певних слідчих дій з фігурантами ми, звичайно, підемо у Верховну Раду. Думаю, це може випасти на наступний пленарний тиждень", - сказав генпрокурор.

Луценко також зачитав пропозицію Костанчука, передану помічникові Юрія Тимошенка:

"Моя пропозиція для Юри. Перше: виходить чистим із ситуації, стає героєм для народу, який не пішов на поводу у влади, не дав себе використовувати, не продався Пороху. Стає відомою публічною особою, ми допомагаємо з розкруткою в ЗМІ. Друге: стає одним з лідерів Партії захисників України, починає працювати на майбутні вибори Верховної Ради. На наступні президентські - вже кандидат від партії. Третє: закривають кримінальні справи і по тобі, і по ньому. Четверте: з'являється фінансування роботи і політичної діяльності - 10 млн тільки на цей рік".

"Варіант, якщо він залишається на виборах: для народу Юра - зрадник, який працює на Пороха, продав своє прізвище за якісь гроші. Друге: абсолютне забуття після виборів, нікому більше не буде цікавий, таких не люблять. Третє: кримінальні переслідування від МВС по членах комісії, які будуть займатися крадіжкою бюлетенів, за фінансування, за все, що придумають. Четверте: обливання брудом у ЗМІ від опонентів Пороха. П'яте: залишиться в історії як людина, яка вдало використала своє прізвище".

Луценко вважає, що це не можна розцінювати інакше, як шантаж.

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що ГПУ разом із СБУ та ДБР затримали двох людей, бо вони хотіли дати 5 мільйонів гривень хабара кандидату у президенти Юрію Тимошенко, щоб він відмовився балотуватися.