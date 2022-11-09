ПОЛІТИКА НОВИНИПідрозділи поліції отримали та опрацювали майже 4,5 млн звернень від громадян, розпочали більше 31,8 тис кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями рф та їх пособникамиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Нацполіції відзвітували про роботу за 200 днів війни
Фото: unian.net
За 200 днів війни Національна поліція України відкрила понад 1300 кримінальних провадженнях за фактами колабораціонізму.
Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.
За його словами, правоохоронці на всій території України працюють в режимі 24/7, щоб забезпечити правопорядок та укріпити поліцейську присутність в населених пунктах.
Загалом за 200 днів повномасштабного вторгнення російських окупантів на Українську землю підрозділи поліції:
- отримали та опрацювали майже 4,5 млн звернень від громадян;
- розпочали більше 31,8 тис кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями рф та їх пособниками;
- зареєстрували понад 103 тис злочинів.
"Ці результати – лише невелика частина тієї роботи, яку щодня виконують поліцейські. Всі наші завдання спрямовані на одне – забезпечення безпеки людей. Бо саме цього відчуття так не вистачає впродовж цих страшних 200 днів війни", - наголосив Клименко.
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11 09 2022 20:02 МЕДІА
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