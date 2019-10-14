В очільниці МОЗ з'явилися 4 радники
В очільниці МОЗ з'явилися 4 радники повідомила пресслужба МОЗ, передає "Громадське", радниками стали:
- Олексій Яременко - заступник керівника проєкту USAID за напрямком підтримки реформи охорони здоров’я.
- Віктор Ляшко - як кажуть у МОЗ, експерт з 20 річним досвідом за напрямком розбудови системи громадського здоров’я.
- Матвій Хренов - консультант Нацслужби здоров’я з питань стратегічного розвитку мережі надавачів медичних послуг.
- Серго Кітіашвілі - фахівець з питань європейської інтеграції.
"Команда радників зосередить свою увагу на продовженні реформ, програмі державних гарантій, системі громадського здоров’я, фармполітиці, запровадженні лікарського самоврядування", - йдеться у повідомленні МОЗ.
Очікується, що радники будуть напрацювати проєкти рішень та законопроєктів задля ефективного продовження реформи охорони здоров’я.
Зі свого боку Скалецька зазначила, що міністерство продовжує курс перетворень у системі охорони здоров’я, втілює розпочаті реформи, та планує серйозно працювати "над помилками впроваджених змін".
Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв оголосити конкурс на держсекретаря Міністерства охорони здоров'я після того, як звільнення з цієї посади Артема Янчука розкритикувала ексміністр Уляна Супрун.
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