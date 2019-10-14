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В очільниці МОЗ з'явилися 4 радники

"Команда радників зосередить свою увагу на продовженні реформ, програмі державних гарантій, системі громадського здоров’я, фармполітиці, запровадженні лікарського самоврядування"
Міністерці охорони здоров’я Зоряні Скалецькій призначили чотирьох радників "для продовження реформ та налагодження співпраці з міжнародними партнерами".
В очільниці МОЗ з Фото: gazeta.lviv.ua

В очільниці МОЗ з'явилися 4 радники повідомила пресслужба МОЗ, передає "Громадське", радниками стали:

- Олексій Яременко - заступник керівника проєкту USAID за напрямком підтримки реформи охорони здоров’я.

- Віктор Ляшко - як кажуть у МОЗ, експерт з 20 річним досвідом за напрямком розбудови системи громадського здоров’я.

- Матвій Хренов - консультант Нацслужби здоров’я з питань стратегічного розвитку мережі надавачів медичних послуг.

- Серго Кітіашвілі - фахівець з питань європейської інтеграції.

"Команда радників зосередить свою увагу на продовженні реформ, програмі державних гарантій, системі громадського здоров’я, фармполітиці, запровадженні лікарського самоврядування", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Очікується, що радники будуть напрацювати проєкти рішень та законопроєктів задля ефективного продовження реформи охорони здоров’я.

Зі свого боку Скалецька зазначила, що міністерство продовжує курс перетворень у системі охорони здоров’я, втілює розпочаті реформи, та планує серйозно працювати "над помилками впроваджених змін".

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв оголосити конкурс на держсекретаря Міністерства охорони здоров'я після того, як звільнення з цієї посади Артема Янчука розкритикувала ексміністр Уляна Супрун.

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14 10 2019 12:00
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