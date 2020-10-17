В Одесі хочуть повернути вулиці маршала Жукова та 25-ї Чапаєвської дивізії

В Одесі збираються повернути радянські назви «проспект маршала Жукова» та «вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії». Раніше ці назви змінили через декомунізацію.

Про рішення повернути назви заявив міський голова Одеси Геннадій Труханов, повідомляє "Громадське".

За його словами, це рішення вже підтримала історико-топонімічна комісія Одеси. Труханов зазначив, що раніше назви змінили через «особисте рішення» ексгубернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі. Тепер для повернення старих назв міський голова бачить «всі законні підстави».

«Зокрема, Георгій Жуков не підпадає під закон про декомунізацію, оскільки є борцем з фашизмом. Те ж стосується і вулиці 25-ій Чапаєвської Дивізії ㅡ легендарного формування, яке захищало наше місто від окупантів в роки війни», ㅡ заявив Труханов.

Наразі ми намагаємось дізнатись причини рішення історико-топонімічної комісії Одеси та які правові наслідки це матиме.

Нагадаємо, у 2016-му році проспект Маршала Жукова в Одесі перейменували на проспект Небесної Сотні, а вулицю 25-ї Чапаєвської дивізії на вулицю Дмитра Інглезі, відомого одеського діяча родом з Османської імперії. Геннадій Труханов неодноразово заявляв про «незаконність цього рішення».

Однойменний проспект Жукова у Харкові також декомунізували у травні 2016-го. Його перейменували на проспект Петра Григоренка ㅡ радянського генерал-майора українського походження, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів. Однак міська рада Харкова намагається повернути вулиці стару назву.

Хто такі Жуков та 25-та Чапаєвська дивізія?

Маршал Георгій Жуков ㅡ радянський полководець та державний діяч. Під час Другої світової війни Жуков примусово мобілізував українських селян віком від 15 до 55 років та кидав їх на штурм без військової форми та з мінімальним озброєнням на добре підготовлені німецькі війська. В народі ці формування із зігнаних селян називали «піджачниками», «чорносвитниками», «чорною піхотою».

Окрім злочинів проти українського населення історики приписують Жукову жорстокість щодо полонених, грабунок окупованих територій та випробування зброї на людях.

25-та стрілецька Чапаєвська ордена Леніна ㅡ піхотна дивізія Червоної армії, яка брала участь в обороні Одеси, Одеської області та Севастополя у 1941-1942 роках.

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