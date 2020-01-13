В Одесі вилучили майже 8 тисяч контрафактних кубиків Рубика

Співробітники Одеської митниці затримали майже 8 тисяч контрафактних кубиків Рубика.

Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов, передає LB.ua.

На іграшках була марка, схожа на торговий знак британської компанії Rubik`s Brand Limited, яка випускає офіційні іграшки "кубик Рубика".

"За фактом порушення прав інтелектуальної власності складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 476 Митного кодексу України. Зараз 7,8 тис. контрафактних кубиків Рубика вилучено. Їх подальшу долю вирішить правовласник. Вартість оригінального товару, який міг би бути витісненим з ринку цієї контрафактною партією, становить понад 3 млн грн", - повідомив Нефьодов у фейсбуці.

Нагадаємо, що співробітники Держприкордонслужби вночі 9 січня затримали трьох громадян України, підозрюваних у контрабанді цигарок у Румунію за допомогою літака. Повітряне судно знайшли в місті Коломия Івано-Франківської області, за 100 км від державного кордону.