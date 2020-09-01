Прикордонники знайшли за 100 км від кордону літак контрабандистів
За інформацією прикордонників, контрабандисти використовували літак Ан-2 не раз. Протягом слідства було встановлено маршрут його польотів з місцями зльоту, посадки і проміжного приземлення для завантаження товару, передає LB.ua.
Уночі 9 січня його політ з України в Румунію зафіксували на ділянці "Герца" Чернівецького прикордонного загону. Коли літак приземлився на аеродромі в Коломиї, його затримали й опечатали.
Матеріали на контрабандистів передали в Чернівецьке управління СБУ для відкриття провадження за ст.332 (незаконне переправлення осіб через кордон) і ст.334 (порушення правил міжнародних польотів) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що розмір заробітних плат службовців Державної прикордонної служби планують підвищити на 15% у 2020 році.
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