Прикордонники знайшли за 100 км від кордону літак контрабандистів

Співробітники Держприкордонслужби вночі 9 січня затримали трьох громадян України, підозрюваних у контрабанді цигарок у Румунію за допомогою літака. Повітряне судно знайшли в місті Коломия Івано-Франківської області, за 100 км від державного кордону.

За інформацією прикордонників, контрабандисти використовували літак Ан-2 не раз. Протягом слідства було встановлено маршрут його польотів з місцями зльоту, посадки і проміжного приземлення для завантаження товару, передає LB.ua.

Уночі 9 січня його політ з України в Румунію зафіксували на ділянці "Герца" Чернівецького прикордонного загону. Коли літак приземлився на аеродромі в Коломиї, його затримали й опечатали.

Матеріали на контрабандистів передали в Чернівецьке управління СБУ для відкриття провадження за ст.332 (незаконне переправлення осіб через кордон) і ст.334 (порушення правил міжнародних польотів) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що розмір заробітних плат службовців Державної прикордонної служби планують підвищити на 15% у 2020 році.