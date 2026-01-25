Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
З Німеччини до росії масово переправляють підсанкційні товари – Bild

25 січня 2026, 20:03
Фото: з вільного доступу
Підсанкційні товари без проблем потрапляють у москву з території ЄС.

Заборонені санкціями ЄС товари продовжують потрапляти з Німеччини до росії через імовірну мережу контрабанди посилок, що діяла на території ФРН.

Про це йдеться у розслідуванні німецького видання Bild.

Журналісти з’ясували, що так звану "тіньову пошту" могли створити колишні співробітники німецької дочірньої компанії російської державної пошти — RusPost GmbH. За даними розслідування, йдеться про сотні тонн посилок, які регулярно відправлялися до росії в обхід санкцій.

Схему викрили в межах розслідування, яке веде Берлінська прокуратура. Німецькі митники виявили у десятках посилок електронні пристрої, готівку та ювелірні вироби, заборонені до експорту в рф. Правоохоронці готують обвинувачення проти одного з топменеджерів RusPost GmbH.

Як пише Bild, у Кельні журналісти виявили штаб-квартиру логістичної компанії, заснованої наприкінці 2022 року. Вона працювала зі складу неподалік берлінського аеропорту, звідки до москви регулярно вирушали 40-тонні вантажівки з поштовими відправленнями.

Для перевірки системи журналісти скористалися послугами компанії та відправили п’ять посилок із прихованими GPS-трекерами. У деклараціях зазначили книги та одяг, однак усередині були непрацюючі, але підсанкційні електронні компоненти. Доставка коштувала 26 євро за пакет до 2 кг, квитанцій не видавали. Працівники наклеїли на посилки етикетки державної пошти Узбекистану UzPost, хоча вона не має ліцензії на роботу в Німеччині. За даними Bild, між поштовими службами росії та Узбекистану могла існувати конфіденційна угода, що нині перевіряється владою ФРН.

Маршрут усіх відправлень був однаковим: Берлін — Польща — білорусь — москва. GPS-дані показали, що посилки майже без перевірок перетинали зовнішній кордон ЄС поблизу білоруського Бреста й зрештою прибували до москви.

У відповідь на запит Bild у логістичній компанії заявили, що їхні механізми контролю нібито унеможливлюють порушення санкцій, але визнали ризик «хибних декларацій».

