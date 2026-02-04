Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Естонія затримала російське судно через підозру в контрабанді

04 лютого 2026, 14:57
Естонія затримала російське судно через підозру в контрабанді
Фото: Scanpix / Postimees
Екіпаж був готовий до співпраці й не чинив опору.

У Естонії співробітники Податково-митного департаменту спільно з поліцейським спецпідрозділом та Військово-морськими силами біля острова Найссаар затримали контейнеровоз Baltic Spirit під прапором Багамських островів, що прямував до росії.

Як пише ERR, існують підстави вважати, що судно могло перевозити контрабанду.

Зазначається, що судно йшло з Еквадору до Санкт-Петербурга. Контейнеровоз зайшов у води Естонії для заправки пального. Під час першої перевірки митники зафіксували його на офіційній якорній стоянці.

Поліцейський спецпідрозділ K-komando піднявся на борт судна, після чого його затримали для державного контролю та проведення митної перевірки. Екіпаж затриманого судна складався з 23 осіб. Усі вони є громадянами росії. Попри можливу загрозу, екіпаж був готовий до співпраці й не чинив опору.

"Мова не йшла про судно, що належить тіньовому флоту росії, і воно також не підпадає під санкції ЄС. Для нас головне було з’ясувати, що, найімовірніше, відбулося перевезення контрабанди", — сказав глава підрозділу K-komando Марека Аас.

Як пише видання, 188-метрове вантажне судно поки що залишається на якірній стоянці, але згодом його відправлять до порту для детальнішої перевірки. За словами Ааса, це велике судно з великою кількістю контейнерів, кожен з яких потрібно оглянути, тому робота триває.

