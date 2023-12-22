Через дефіцит опадів у Панамському каналі обмежили кількість суден, які можуть через нього проходити, але це негативно впливає на світову торгівлю.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

В адміністрації каналу заявили, що в розпал сезону дощів, який цього року припав на жовтень, у регіоні випало на 41% опадів менше, ніж зазвичай.

І тому сьогодні рівень води в каналі наблизився до найнижчого значення за всю історію ведення адміністрацією записів. Роль у зниженні рівня води відіграв кліматичний феномен Ель-Ніньйо.

За цей рік через нестачу опадів прохід суден через Панамський канал сповільнився, а черга танкерів, які очікують у бухті - зросла.

Ззвичай канал пропускав 36 суден на день, але тепер адміністрація зменшила їх дозволену кількість до 22. А до лютого наступного року через канал зможуть проходити лише 18 суден на день.

Судна можуть перебувати у чергах тижнями, дехто платить до 4 мільйонів додарів, щоб просунутися у чергах вперед. Інші судноплавні компанії уникають цього маршруту, а це затримує їх на дні чи тижні. Кожен із перерахованих варіантів означає серйозні фінансові витрати для трейдерів.

"У довгостроковій перспективі ми очікуємо значного зростання вартості товарів, яке позначиться на споживачах", - заявив консультант із морських ризиків у Allianz Commercial Asia Нітін Чопра.

Нові обмеження на прохід у Панамському каналі посилять тиск на світові ланцюжки поставок через те, що неодноразові атаки єменських хуситів на судна на торговельному шляху в Червоному морі змусили багато компаній уникати Суецького каналу.