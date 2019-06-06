В партії "Сила людей" роздяглись для агітації

Заява політсили оприлюднена на її сторінці у Facebook

Партія "Сила людей" зібралась "грати за новими правилами" на парламентських виборах і оприлюднила рекламне фото з оголеними представниками партії.

"Політика перетворилася на шоубізнес. Це не лише українські реалії, це світова тенденція. Ми п’ять років відкрито будуємо партію "Сила людей" без тіньового господаря і змінюємо систему на місцях. Проте аби пробитися до вашої уваги зараз – маємо грати за новими правилами", – йдеться у заяві.

У "Силі людей" запевняють, що "готові" і їм "є що показати".

До свого посту політики також додали тег "Шоубіз так шоубіз", ймовірно, апелюючи до вислову попереднього президента Петра Порошенка "Стадіон так стадіон".

Розкрити деталі політсила обіцяє 10 червня.

У коментарях свої "неординарні дії" партія пояснила "підготовкою до збору коштів на заставу до ЦВК".

Відповідаючи на коментарі користувачів Facebook, яких обурив рекламний хід політиків, партія стверджувала, що "відомі партії у Європі теж практикують різні неординарні засоби".

"Ми давно давимо інтелектом. Наші активісти-партійці давно змінюють Україну. Але доводиться інколи робити і не стандартні кроки", – написали у політсилі.

Там також запевнили, що у їхніх активістів "вистачає фаховості".

Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".