Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В партії "Сила людей" роздяглись для агітації

Заява політсили оприлюднена на її сторінці у Facebook
Партія "Сила людей" зібралась "грати за новими правилами" на парламентських виборах і оприлюднила рекламне фото з оголеними представниками партії.
В партії "Сила людей" роздяглись для агітації Фото: facebook.com/sylalyudey

"Політика перетворилася на шоубізнес. Це не лише українські реалії, це світова тенденція. Ми п’ять років відкрито будуємо партію "Сила людей" без тіньового господаря і змінюємо систему на місцях. Проте аби пробитися до вашої уваги зараз – маємо грати за новими правилами", – йдеться у заяві.

У "Силі людей" запевняють, що "готові" і їм "є що показати".

До свого посту політики також додали тег "Шоубіз так шоубіз", ймовірно, апелюючи до вислову попереднього президента Петра Порошенка "Стадіон так стадіон".

Розкрити деталі політсила обіцяє 10 червня.

У коментарях свої "неординарні дії" партія пояснила "підготовкою до збору коштів на заставу до ЦВК".

Відповідаючи на коментарі користувачів Facebook, яких обурив рекламний хід політиків, партія стверджувала, що "відомі партії у Європі теж практикують різні неординарні засоби".

"Ми давно давимо інтелектом. Наші активісти-партійці давно змінюють Україну. Але доводиться інколи робити і не стандартні кроки", – написали у політсилі.

Там також запевнили, що у їхніх активістів "вистачає фаховості".

Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".

Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи, а указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 06 2019 16:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.