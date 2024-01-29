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ПОЛІТИКА

В росії обмежують інтернет кілька днів поспіль

29 січня 2024, 14:24
В росії обмежують інтернет кілька днів поспіль
Стоп росія
росіянам з трьох областей на ніч відмикають інтернет.

У деяких російських регіонах відключають 4G-інтернет для потреб Міністерства оборони рф.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". 

Влада Псковської, Новгородської та Ленінградської областей оголосила, що з 25 по 30 січня в регіонах вночі не працюватиме мобільний інтернет 4G (LTE). Те саме відбувається в інших суб'єктах, оскільки роботи "сплановані на федеральному рівні", але "темпи можуть відрізнятися через технічні аспекти".

За офіційною версією, відключення пов'язані з технічними роботами щодо налаштування радіочастотного спектру. У операторах зв'язку кажуть, що інтернет обмежений на вимогу влади, а їхнє обладнання працює коректно і відключень не потребує. У Міноборони країни-агресорки наполягають, що нібито високошвидкісний інтернет потрібно було відключити для "доналаштування обладнання силових відомств для антидронової та протиповітряної оборони".

Користувачі скаржаться на збої у роботі інтернету, а відключення можуть переривати роботу корпоративних мереж, систем відеоспостереження, банкоматів, інших пристроїв та додатків, яким для роботи потрібне широкосмугове підключення.

інтернетрф тероризм

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