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В Тбілісі почався черговий марш опозиції проти результатів виборів у парламент

10 листопада 2024, 19:41
В Тбілісі почався черговий марш опозиції проти результатів виборів у парламент
Фото: Українська правда
Протести почались одразу після оголошення результатів 28 жовтня.

В столиці Грузії у Тбілісі на площі Свободи почався опозиційний марш протесту проти результатів парламентських виборів, де зібралось багато людей. 

Про це повідомляє Telegram-канал NEWSGEORGIA.

На фото видно, що люди з прапорами Грузії стоять в очікуванні на опозиційний марш, який планувався заздалегідь.

Оприлюднені дані ЦВК Грузії демонструють перемогу з великим відривом скандальної партії "Грузинська мрія" на виборах до парламенту 

Міжнародні спостерігачі заявили, що під час виборів було зафіксовано низку порушень. 

Тому опозиція в Грузії оголосила бойкот новому парламенту і паралельно почалися протести.

Днями видання NewsGeogria писало, що грузинська опозиція проведе 9 листопада протестну ходу під гаслом "Ні - російським виборам". 

Організаторами маршу виступили кілька партій, а саме - "Єдність - Національний рух", "Коаліція за зміни" і "Сильна Грузія". 

Крім вчорашніх мітингів вони відбулись і сьогодні. 

Ще 5-го листопада грузинська опозиція оголосила про щоденні акції протесту.

Нагадаємо, що одразу в день виборів, 28 жовтня, в Тбілісі почалися мітинги на тлі скандальних виборів до парламенту.
 
вибориГрузія

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