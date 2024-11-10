В Тбілісі почався черговий марш опозиції проти результатів виборів у парламент

Протести почались одразу після оголошення результатів 28 жовтня.

В столиці Грузії у Тбілісі на площі Свободи почався опозиційний марш протесту проти результатів парламентських виборів, де зібралось багато людей.

Про це повідомляє Telegram-канал NEWSGEORGIA.

На фото видно, що люди з прапорами Грузії стоять в очікуванні на опозиційний марш, який планувався заздалегідь.

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Міжнародні спостерігачі заявили, що під час виборів було зафіксовано низку порушень.

Тому опозиція в Грузії оголосила бойкот новому парламенту і паралельно почалися протести.

Днями видання NewsGeogria писало, що грузинська опозиція проведе 9 листопада протестну ходу під гаслом "Ні - російським виборам".

Організаторами маршу виступили кілька партій, а саме - "Єдність - Національний рух", "Коаліція за зміни" і "Сильна Грузія".

Крім вчорашніх мітингів вони відбулись і сьогодні.

Ще 5-го листопада грузинська опозиція оголосила про щоденні акції протесту.