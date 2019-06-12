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В цьому році закрилося 70 фондів орієнтованих на біткоіни

У той же час, нових фондів, які б цікавилися цією індустрією, в 2019 з'явилося вдвічі менше, ніж в 2018 році
Курс біткоіна хоч і подвоївся з початку року, але все ще нижче на 40%, ніж його пік в червні, і це змушує багатьох інвесторів ставити рішення на паузу.
В цьому році закрилося 70 фондів орієнтованих на біткоіни Фото: dw.com

У 2019 закрилося близько 70 хедж-фондів, які були орієнтовані на кріптоіндустрію, повідомляє "Економічна правда".

У той же час, нових фондів, які б цікавилися цією індустрією, в 2019 з'явилося вдвічі менше, ніж в 2018 році.

Видання зазначає, що однією з основних причин для цього є коливання курсу біткоіни і інших криптовалют, які можуть відлякувати інституційних інвесторів.

Курс біткоіна хоч і подвоївся з початку року, але все ще нижче на 40%, ніж його пік в червні, і це змушує багатьох інвесторів ставити рішення на паузу.

Ще одна причина: регуляторні ініціативи, що стосуються цієї галузі: уряду не хочуть допустити шахрайства і узурпування влади в руках у компаній, подібних Facebook.

Географічно більшість закритих за 2019 рік фондів припадає на Північну Америку і Європу.

Нагадаємо, що до Ради внесли законопроєкт про легалізацію криптовалюти

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06 12 2019 11:26
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