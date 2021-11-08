НОВИНИВ Україні минулої доби виявлено 1122 випадки зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні - 1122 нові випадки коронавірусу
За добу 10 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1122 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 31)
Фото: unian.ua
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"За добу 10 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1122 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 31)", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ зазначили, що за добу госпіталізовано 648 осіб, водночас одужало 1160 людей. Також зареєстровано 25 летальних випадків.
Повідомляється, що найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Києві (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.
Протягом доби проведено 53 200 тестувань, зокрема методом ПЛР 23 633 (загалом за час пандемії 11 582 812), методом ІФА 8963, експрес-тестами 20 604.
За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 2 261 354 особи, з них одужали 2 193 752 людини, летальних випадків зареєстровано 53 149, поінформували у МОЗ.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 204 795 682 випадки COVID-19, зокрема 4 327 096 летальних, 183 926 531 особа одужала.
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