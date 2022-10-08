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В Україні готуються до опалювального сезону, розробляють різні сценарії - Міненерго

Одним з основних планів України на опалювальний сезон є заміщення певних ресурсів іншими в разі, якщо не буде можливості їх постачати
У Кабміні готують основний і запасний плани до проходження опалювального сезону на тлі війни в Україні.
В Україні готуються до опалювального сезону, розробляють різні сценарії - Міненерго Фото: прес-служба Міненерго РФ
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.
 
"Ми розробляємо багато сценаріїв. Так звані план "А", план "Б". Всі небезпеки проходження опалювального сезону пов'язані саме з війною. Ці плани передбачають або компенсацію певного ресурсу, або певну генерацію, якщо це буде потрібно... Безумовно, є і мобільні речі (мова про котельні - ред.), які вже купуються і будуть поставлятися", - заявив міністр.
 
За його словами, одним з основних планів України на опалювальний сезон є заміщення певних ресурсів іншими в разі, якщо не буде можливості їх постачати.
 
"Наприклад, коли ми не мали можливості постачати вугілля на генерації, ми його заміщували поставками газу. Є відповідні компенсаторні механізми", - розповів Галущенко.
 
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що Міністерство фінансів України має опрацювати механізм закупівлі українськ
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10 08 2022 21:57
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