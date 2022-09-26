В Україні не збираються призивати додаткових людей на фронт – Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна розумно ставиться до питань мобілізації та не збирається призивати додаткових людей на фронт. Метою ж російських фейкових референдумів є набрати гарматне м'ясо на тимчасово захоплених територіях.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі Tagesschau німецького телеканалу ARD.

"Сьогодні на окупованих територіях немає законної акції під назвою "референдум", але є пропагандистська акція під назвою "референдум". А оскільки референдуму ми не бачимо, то і наслідків не очікуємо", – зазначив Подоляк.

За його словами, негативним наслідком усе ж таки буде те, що чоловіки на цих територіях мобілізують.

Радник керівника ОП заявив, що, на відміну від росії, Україна – прагматична країна, яка "дивиться на математику війни", а отже, точно знає, де скільки людей має бути. Враховуються також підготовка і моральний стан.

"Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони й активно використовуватимемо ці резерви. Ми не повинні сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військових", – підкреслив Подоляк.

Він також зазначив, що багато хто не розуміє, яка форма війни ведеться сьогодні в Україні.

"У нас не так багато втрат серед військових, порівняно з рф, якій не має значення, скільки її людей гине, "бо, на відміну від росії, ми боремося більш креативно". росія спрямовує 90% власної військової сили на напади на цивільні міста, її удари уражають не так військових, як цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру і цивільне населення. На сьогоднішній день повністю знищено і видалено з карти більш як 1 200 населених пунктів", – розповів радник керівника ОП.

За його словами, наступ ЗСУ не зупинився і незабаром можна буде дізнатися із фронту про позитивні новини.

Як підкреслив Подоляк, для інтенсивного прориву лінії оборони російської армії наступним кроком буде відвоювання територій та знищення збройних сил рф, а для цього потрібна певна кількість бронетехніки, зокрема танки західного зразка, такі як Leopard 2.

Він закликав Німеччину надати Україні такі сучасні танки.

Радник керівника ОП також прокоментував обґрунтування Берліна – не надавати танки через побоювання "ескалації" війни.

"Ескалації немає. Є Україна, яка має право захищати свою територію. Ми хочемо відновити мир, який росія неодноразово порушувала, порушувала міжнародне право останніми роками. Для цього потрібна підтримка звичайним озброєнням", – заявив Подоляк.

Раніше повідомлялось, що псевдореферендуми, які росія проводить на тимчасово окупованих територіях України, ОБСЄ вважає нелегальними, оскільки вони суперечать міжнародним стандартам.